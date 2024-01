Lenovo rejoint le programme de partenaires de conseil et de mise en œuvre de ServiceNow pour favoriser les mutations numériques de ses clients

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Lenovo a annoncé son adhésion au programme de partenaires de conseil et de mise en œuvre de ServiceNow afin d'aider les entreprises à tirer profit des flux de travail innovants développés par Lenovo à l'aide des capacités de la plate-forme ServiceNow.

En tant que partenaire de consultation et de mise en œuvre de ServiceNow, Lenovo utilisera son expertise industrielle approfondie, son historique de services et sa connaissance des mises en œuvre à grande échelle pour aider les clients à accélérer leur mutation numérique grâce à la plateforme Now. Lenovo offrira au départ une passerelle pour des capacités de transformation du lieu de travail numérique aux clients en Australie et à Hong Kong, avec d'autres territoires à travers le monde à suivre.

Le programme de partenariat ServiceNow repensé reconnaît les partenaires pour leur expertise variée et leur expérience afin de créer des opportunités, d'explorer de nouveaux marchés et d'aider les clients communs dans leurs efforts de transformation numérique.

Lenovo élargit ses capacités de solutions pour le lieu de travail numérique avec le programme de partenariat de consultation et de mise en œuvre pour fournir des services via la plateforme Now, tels que la gestion des commandes, la gestion des actifs d'entreprise, le pont de service, la gestion du portefeuille de services, la gestion des services des fournisseurs de technologies, les opérations de sécurité, la gestion des services relatifs aux TI, la gestion des opérations concernant les TI et des solutions d'IA générative qui peuvent être regroupées avec les capacités de la plateforme Lenovo Care of One.

Grâce au programme et à la mise en œuvre par Lenovo de la plateforme Now, les clients bénéficieront des toutes dernières solutions de lieu de travail numérique de Lenovo, ce qui signifie qu'ils pourront gérer de manière plus efficace l'expérience client, fournisseur et employé, intégrer de nouveaux services dans les systèmes existants, améliorer les contrôles de sécurité et de protection des données, et tirer parti des capacités de l'IA.

« Cette approche conjointe sur le marché avec ServiceNow signifie que nous fournissons aux clients les toutes dernières solutions relatives aux TI, pour les aider à se transformer et à rester compétitifs dans un monde numérique. Nous soutenons les clients dans tous les secteurs en tant que fournisseur de services ServiceNow et en offrant des capacités de consultation et d'intégration de solutions dans le portefeuille de gestion des services de Lenovo. Cela signifie que nous pouvons exploiter notre expertise collective pour améliorer l'expérience client, résoudre les défis commerciaux les plus complexes des clients et accélérer les résultats de la transformation numérique », a déclaré Linda Yao, directrice des opérations et responsable de la stratégie du groupe des solutions et services de Lenovo.

« En tant que client et maintenant partenaire précieux de ServiceNow, Lenovo favorisera l'amélioration continue des activités pour nos clients et exploitera la plateforme Now pour accélérer le temps de mise sur le marché », a déclaré Marion Ryan, vice-présidente des alliances et de l'écosystème de distribution pour l'Asie-Pacifique et le Japon chez ServiceNow. « Ce partenariat favorisera une collaboration plus rapide avec les clients, une valeur mesurable et des niveaux élevés de satisfaction client. »

Les partenaires de consultation et de mise en œuvre utilisent leur expertise industrielle ou sectorielle pour guider les clients sur la manière d'introduire et d'utiliser les solutions ServiceNow afin d'aider leurs entreprises à croître et à réussir. Les partenaires utilisent les ressources de ServiceNow pour influencer les transactions, suivre les déploiements technologiques et favoriser l'adoption de nouvelles solutions.

Visitez www.lenovo.com/digital-workplace-solutions pour en savoir plus sur les solutions de travail numérique de Lenovo.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d’affaires s’élève à 62 milliards USD. Classée au 217ᵉ rang du classement Fortune Global 500, l’entreprise emploie 77 000 personnes dans le monde et répond quotidiennement aux besoins de millions de clients sur 180 marchés Dans le cadre d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous (« Smarter Technology for All »), Lenovo s’est appuyée sur son succès en tant que leader mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance qui alimentent l’avancement des « nouvelles technologies de l’information » (client, périphérie, nuage, réseau et intelligence), notamment les secteurs des serveurs, des espaces de stockage, de la téléphonie mobile, des solutions et des services. Cette transformation, associée à l’innovation révolutionnaire de Lenovo, aide à bâtir un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent, pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.lenovo.com, et découvrez nos dernières actualités sur notre StoryHub.

