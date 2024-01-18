联想加入ServiceNow咨询与实施合作伙伴计划，以此推动客户数字化转型

美国北卡罗来纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 联想于本日宣布已加入ServiceNow咨询与实施合作伙伴计划，旨在帮助组织受益于联想通过ServiceNow平台功能而开发的创新型工作流。

作为ServiceNow咨询和实施合作伙伴，联想将会利用其广泛的行业专业知识、服务记录和大规模实施知识，帮助客户通过ServiceNow平台加速数字化转型。联想将首先为澳大利亚和香港的客户提供变革性数字工作场所功能的门户，随后将扩展到全球其他地区。

经修订的ServiceNow合作伙伴计划会认可合作伙伴在推动机遇、开拓新市场和帮助共同客户进行数字化转型方面的各种专业知识和经验。

联想正在通过咨询和实施合作伙伴计划扩展其数字工作场所解决方案能力，通过ServiceNow平台提供服务，如订单管理、企业资产管理、服务衔接、服务组合管理、技术提供商服务管理、安全运营、IT服务管理、IT运营管理和生成式人工智能解决方案。这些方案可与联想Care of One平台功能捆绑在一起。

通过该计划和联想ServiceNow平台的实施，客户将受益于最新的联想数字工作场所解决方案。这意味着他们将能够更有效地管理客户、供应商和员工体验，将新服务集成到现有系统中，改善安全和数据保护控制，并利用人工智能功能。

联想解决方案与服务集团首席运营官兼战略主管Linda Yao表示：“这种与ServiceNow联合进入市场的方式意味着我们为客户提供最新的IT解决方案，帮助他们在数字世界中转型并保持竞争力。作为ServiceNow服务提供商，我们为所有行业的客户提供支持，并在联想的服务管理组合中提供咨询和解决方案集成能力。这意味着我们可以利用自身的各项专业知识来提升客户体验，为客户解决最棘手的业务挑战，并加速成功的数字化转型成果。”

ServiceNow联盟和渠道生态系统亚太及日本区副总裁Marion Ryan表示:“作为ServiceNow的客户和重要合作伙伴，联想将推动客户的业务持续改进，并利用该平台帮助加快实现营收的步伐。这种伙伴关系将加快与客户的合作，实现可衡量的价值和高水平的客户满意度。”

咨询和实施合作伙伴利用行业或领域的专业知识来指导客户如何引入和利用ServiceNow解决方案来帮助其业务发展并取得成功。合作伙伴使用ServiceNow资源来促成交易，跟踪技术部署，并推动新解决方案的采用。

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