PRAWEFT, il marchio del tessile creato congiuntamente da Yagi & Co., Ltd. e dalla Nishijin Textile Industry Association, sarà presentato a Milano Unica P/E 2025

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) (https://www.yaginet.co.jp/en/index.html) parteciperà a Milano Unica, la fiera del tessile in programma quest'anno a Milano, Italia, dal 30 gennaio al 1 febbraio, per presentare PRAWEFT, un marchio della tessitura Nishijin-ori proposto come materiale per il fashion in collaborazione con la Nishijin Textile Industrial Association.

PRAWEFT, il brand del tessile Nishijin-ori

Sin dai tempi della guerra Onin del XV secolo, gli artigiani Nishijin-ori producono tessuti d'eccellenza esclusivi per il Giappone, in particolare destinati a kimono, cinture obi e altri indumenti nipponici, oltre che per l'uso nelle decorazioni d'interni. Questo stile variopinto, intricato e pittoresco, realizzato principalmente con seta intessuta con filati in oro e in argento, è unico e di livello straordinario. La tessitura Nishijin-ori, che ha superato i confini dell'abbigliamento giapponese tradizionale, presenta possibilità illimitate non solo come tessile per il fashion, ma anche nel campo delle borse, degli accessori e delle decorazioni d'interni. Nel corso delle generazioni, gli artigiani del Nishijin-ori si sono sempre adattati ed evoluti di pari passo con la società, sviluppando nuove tradizioni e tecniche. La missione di PRAWEFT è espandere il potenziale del Nishijin-ori nel campo del tessile per la moda, nello stesso modo in cui il Giappone si è imposto come paese fondamentale nel campo del fashion incorporando nell'abbigliamento di stile occidentale le sensibilità dei capi d'abbigliamento nipponici, curati sin dai tempi remoti.

Informazioni sull'esposizione

Milano Unica è conosciuta nel mondo come fiera espositiva su larga scala dedicata ai tessuti per abbigliamento e richiama molti buyer di brand famosi. Saremo presenti a Milano Unica con un nostro stand e, in collaborazione con la Nishijin Textile Industry Association, esporremo un'ampia varietà di tessuti con il brand PRAWEFT, basato sulle tecniche del Nishijin-ori di Kyoto, una tessitura giapponese tradizionale in cui sono stati incorporati anche elementi quali nuove creazioni, tecnologie e sostenibilità.

Informazioni sulla 38a edizione di Milano Unica

Data: dal 30 gennaio al 1 febbraio 2024

Luogo: Rho Fiera Milano

N. dello stand espositivo: Padiglione 12, Osservatorio del Giappone / JOB C 05

Sito web ufficiale di Milano Unica: https://www.milanounica.it/en

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.