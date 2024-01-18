Ceres与Delta签署首张氢能许可证

英格兰霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 清洁能源技术领先开发商Ceres Power Holdings plc (CWR.L)与全球电源和热管理解决方案领导者Delta Electronics (“Delta”)今天就双方之间的合作发布了一份联合新闻稿。新闻稿的全文链接见文末。

Ceres与Delta就固体氧化物电解电池(“SOEC”)和固体氧化物燃料电池(“SOFC”)堆的生产签署了一项全球长期制造合作和许可协议。

根据该协议，Ceres将通过技术转让、开发许可费和工程服务获得4300万英镑收入，预计其中约一半收入将于2024年得到确认

Ceres的开发堆栈出售给Delta可能会带来额外收入

该协议的内容还包括Delta向Ceres支付未来商业生产和终端客户销售的特许权使用费

技术引进和工厂建设将于2024年开始，预计Delta将于2026年底开始投产

Delta为全球客户提供解决方案，涵盖化工、能源、运输、钢铁等众多行业，未来还将大举扩大规模

Delta总部位于中国台湾，在全球拥有约200家工厂，员工总数超过8万人，在台湾证券交易所上市，市值约为230亿美元。Delta为Microsoft等客户提供大规模制造、电力电子和数据中心服务，积累了丰富的专业知识，并在此基础上实现了业务多元化，包括提供一站式脱碳解决方案，以及为Tesla等客户开发智能建筑、能源基础设施、电网平衡和储能技术。

Ceres首席执行官Phil Caldwell评论道：“今天我们很高兴宣布与Delta建立新的合作伙伴关系，Delta是一家在大规模制造、电力电子和系统集成方面拥有全球专业知识的公司。我们相信，Delta能够利用我们的SOFC和SOEC技术，为其客户提供高效的清洁氢解决方案。绿色氢能在提供更安全、更可持续的未来能源系统方面发挥着关键作用，今天我们向前迈出了第一步，未来将与Delta进一步深化合作关系，在全球范围内加速行业发展。”

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