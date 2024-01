Lenovo se une ao Programa de Parceiros de Consultoria e Implementação da ServiceNow para impulsionar a transformação digital de clientes

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Lenovo anunciou que se uniu ao Programa de Parceiros de Consultoria e Implementação da ServiceNow para ajudar as organizações a aproveitar os fluxos de trabalho inovadores desenvolvidos pela Lenovo com uso de recursos da plataforma ServiceNow.

Como parceiro de consultoria e implementação da ServiceNow, a Lenovo irá utilizar sua vasta experiência no setor, histórico de serviços e conhecimento de implementação em larga escala para ajudar os clientes a acelerar sua transformação digital através da Now Platform. A Lenovo irá oferecer inicialmente uma porta de entrada para capacidades transformadoras de locais de trabalho digitais a clientes na Austrália e em Hong Kong, com outros territórios ao redor do mundo na sequência.

O renovado Programa de Parceiros ServiceNow reconhece parceiros por seus diversos conhecimentos e experiências em criar oportunidades, alcançar novos mercados e ajudar clientes em conjunto em seus esforços de transformação digital.

A Lenovo está ampliando seus recursos de soluções de locais de trabalho digitais com o Programa de Parceiros de Consultoria e Implementação, a fim de oferecer serviços mediante a Now Platform, como gestão de pedidos, gestão de ativos corporativos, ponte de serviços, gestão de portfólios de serviços, gestão de serviços de provedores de tecnologia, operações de segurança, gestão de serviços de TI, soluções de gestão de operações de TI e IA generativa que podem ser combinadas com os recursos da plataforma Lenovo Care of One.

Por meio do programa e da implementação da Now Platform pela Lenovo, os clientes terão o benefício das mais recentes soluções de locais de trabalho digitais da Lenovo, o que significa que poderão gerenciar de modo mais eficaz a experiência do cliente, fornecedor e funcionário, integrar novos serviços em sistemas existentes, aperfeiçoar a segurança e controles de proteção de dados, bem como aproveitar recursos de IA.

"Esta abordagem conjunta de entrada no mercado com a ServiceNow significa que estamos oferecendo aos clientes as mais recentes soluções de TI para ajudá-los a se transformar e permanecer competitivos em um mundo digital. Damos suporte a clientes de todos os setores, tanto como prestadores de serviços ServiceNow, como também ao oferecer consultoria e recursos de integração de soluções em todo o portfólio de gestão de serviços da Lenovo. Isto significa que podemos aproveitar nossa experiência coletiva para elevar a experiência do cliente, solucionar os desafios comerciais mais complexos dos clientes e acelerar resultados de transformação digital de sucesso", disse Linda Yao, Diretora de Operações e Chefe de Estratégia do Lenovo Solutions & Services Group.

“Como cliente e agora um valioso parceiro da ServiceNow, a Lenovo irá impulsionar a melhoria contínua dos negócios para nossos clientes e aproveitar a Now Platform para ajudar a acelerar o tempo de geração de receita", disse Marion Ryan, Vice-Presidente de Alianças e Ecossistema de Canais APJ da ServiceNow. "Esta parceria irá permitir uma cooperação mais rápida com os clientes, com valor mensurável e altos níveis de satisfação do cliente."

Os parceiros de consultoria e implementação aproveitam a experiência do setor ou do domínio, a fim de instruir os clientes sobre como introduzir e usar as soluções ServiceNow para auxiliar no crescimento de seus negócios e obter sucesso. Os parceiros usam os recursos da ServiceNow para influenciar em negociações, acompanhar implantações de tecnologia e impulsionar a adoção de novas soluções.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, empregando 77.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias de 'Nova TI' (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando um futuro mais inclusivo, mais confiável e mais inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub .

