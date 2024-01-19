Fujirebio 與 Agappe 達成合約，將在以化學發光免疫分析(CLIA)為基礎的免疫學領域開展業務合作

日本東京與印度科欽--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fujirebio Holdings, Inc. 和 Agappe Diagnostics Ltd 今日宣布雙方已達成委託開發暨生產機構 (CDMO) 合作伙伴合約，旨在開展免疫學設備Mispa i60和Mispa i121專用的盒式化學發光免疫分析(CLIA)系統試劑製造專案。值得注意的是，這些分析儀和試劑將以Agappe的品牌銷售，這使Agappe成為第一家擁有完整化學發光解決方案的印度本土公司，而所需試劑將在印度當地生產。

Agappe和Fujirebio已宣布計劃於2024年6月推出這些產品，此舉堪稱一項重大舉措。該專案已取得重大進展，包括在2023年3月簽署了供應和許可協議。Agappe正處於從Fujirebio轉移技術的預先階段，以使他們能夠使用Fujirebio的技術和材料生產化學發光試劑。

這一行動將產生巨大影響，它涉及到分階段推出涵蓋腫瘤、甲狀腺、心臟、生育和傳染病等不同領域30多個參數的完整產品。Fujirebio用於治癒阿茲海默病和其他神經退行性疾病的創新生物標誌物也在上述範圍之內。Fujirebio將提供設備Mispa i60和Mispa i121以及試劑原料，而Agappe將開發和製造設備專用試劑，並遵守所有監管手續。雙方的共同信念推動了此次合作，即利用各自的優勢不僅將促進印度免疫測定市場的擴張，還將對印度免疫測定解決方案的發展和增強產生重大影響。

Fujirebio Holdings, Inc.總裁暨執行長Goki Ishikawa表示:「Agappe是印度市場大名鼎鼎的領導者，在印度的臨床化學、血液學、免疫化學和現場偵測領域取得了多年的成功，與Agappe的合作將加速我們在全球最重要和發展最快的國家之一實施CDMO策略。我們有共同的願景，即結合兩家公司的互補優勢，Agappe與Fujirebio聯手可以提供具有成本競爭力的高品質化學發光解決方案，並為印度的醫療保健事業發展做出貢獻。」

Agappe Diagnostics, Ltd. 董事總經理Thomas John表示：「利用Agappe和Fujirebio的綜合性優勢，我們致力於為該國推出優質、廉價且獨特的化學發光解決方案。這一伙伴關係象徵著我們對創新的奉獻精神和我們讓每個印度人更易獲得先進診斷產品的承諾。我們準備在行業中樹立新的基準，凸顯我們為提高印度全國醫療保健標準而共同付出的努力。」

關於Fujirebio

Fujirebio是H.U. Group Holdings Inc.的成員公司，是一家以研發為驅動力的全球性公司，不斷致力於開發新的體外診斷偵測科技和具有高臨床價值的獨特生物標記。本集團的使命是在醫療保健領域創造新的價值，從而為人類健康和醫療保健的未來做出貢獻。

我們的全球團隊分佈在日本、亞洲、歐洲和美國，專注于為客戶和合作夥伴提供具有最高品質標準的產品。我們重視與業界其他一流公司的合作，共用知識、能力和關鍵材料，以便在各種平台上提供、開發或製造診斷解決方案。

如欲瞭解有關Fujirebio的更多資訊，請造訪 www.fujirebio.com.

關於 Agappe

Agappe是您在診斷領域的最佳合作伙伴，該公司擁有28年的歷史，在臨床化學、血液學、免疫化學和護理點偵測領域處於領先地位。該公司創新的核心在於對研究和開發的不懈奉獻。他們擅長提供優質、廉價的診斷解決方案，通過獨特的產品組合與客戶建立牢固而持久的聯繫。

展望未來，Agappe的願景是成為體外診斷領域的全球領跑者，而不僅僅是一個商業實體，旨在通過創新、優質和廉價的診斷解決方案來顯著提高人類福祉。

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