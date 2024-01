Fujirebio und Agappe vereinbaren geschäftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der CLIA-basierten Immunoassays

TOKIO - COCHIN, Indien--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. und Agappe Diagnostics Ltd meldeten heute die Schließung einer Vereinbarung über eine Partnerschaft als Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) für ein Projekt zur Herstellung von Reagenzien für das kartuschenbasierte CLIA-System für die Immunologiegeräte Mispa i60 und Mispa i121. Bemerkenswert ist dabei, dass die Analysatoren und Reagenzien unter der Marke Agappe verkauft werden. Damit ist Agappe das erste lokale Unternehmen in Indien, das eine komplette Chemilumineszenz-Lösung mit lokal hergestellten Reagenzien anbietet.

In einem bedeutenden Schritt gaben Agappe und Fujirebio Pläne bekannt, nach denen die Markteinführung dieser Produkte im Juni 2024 erfolgen soll. In diesem Projekt wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt, unter anderem die Unterzeichnung einer Liefer- und Lizenzvereinbarung im März 2023. Agappe befindet sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium des Technologietransfers von Fujirebio, so dass das Unternehmen in der Lage ist, Chemilumineszenz-Reagenzien unter Verwendung der Technologien und Materialien von Fujirebio herzustellen.

Diese Initiative dürfte große Auswirkungen haben, da sie die schrittweise Markteinführung des gesamten Spektrums von mehr als 30 Parametern in verschiedenen Segmenten vorsieht, darunter die Bereiche Onkologie, Schilddrüse, Kardiologie, Fertilität und Infektionskrankheiten. Die innovativen Biomarker von Fujirebio für die Alzheimer-Krankheit und andere neurodegenerative Erkrankungen sind ebenfalls Teil des Projekts. Fujirebio wird die Geräte Mispa i60 und i121 sowie die Rohmaterialien für die Reagenzien liefern, während Agappe die speziell für diese Geräte vorgesehenenen Reagenzien entwickeln und herstellen wird, wobei alle behördlich vorgeschriebenen Verfahren eingehalten werden. Diese Kooperation wird von der beiderseitigen Überzeugung der Unternehmen getragen, dass die Nutzung ihrer unterschiedlichen Stärken nicht nur die Expansion des indischen Immunoassay-Marktes vorantreiben, sondern auch maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung und Verbesserung von Immunoassay-Lösungen in Indien haben wird.

“Diese Partnerschaft mit Agappe, dem anerkannten Marktführer mit einer jahrelangen Erfolgsgeschichte in den Bereichen klinische Chemie, Hämatologie, Immunchemie und Point of Care in Indien, wird unsere CDMO-Strategie in einem der wichtigsten und am schnellsten wachsenden Länder der Welt beschleunigen”, sagte Goki Ishikawa, President und CEO der Fujirebio Holdings, Inc. “Wir teilen eine gemeinsame Vision, nach der Agappe zusammen mit Fujirebio durch die Kombination der sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen qualitativ hochwertige Chemilumineszenz-Lösungen zu wettbewerbsfähigen Kosten liefern und zum Fortschritt des Gesundheitswesens in Indien beitragen kann.”

“Bei der Nutzung der kombinierten Stärken von Agappe und Fujirebio haben wir uns das Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, erschwingliche und einzigartige Chemilumineszenz-Lösungen für das Land auf den Markt zu bringen. Diese Partnerschaft symbolisiert unser Engagement für Innovation und unser Versprechen, fortschrittliche Diagnostikprodukte für alle Inder besser zugänglich zu machen. Wir sind bereit, neue Maßstäbe in der Branche zu setzen, und unterstreichen unsere gemeinsamen Bemühungen, die Standards der Gesundheitsversorgung in unserem Land anzuheben”, erklärte Thomas John, Managing Director von Agappe Diagnostics, Ltd.

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied der H.U. Group Holdings Inc. ist ein globales F&E-orientiertes Unternehmen, das kontinuierlich neue Testtechnologien für die In-vitro-Diagnostik und einzigartige Biomarker mit hohem klinischem Wert entwickelt. Unser Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Werte im Gesundheitswesen zu schaffen und damit einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und zur Zukunft der medizinischen Versorgung zu leisten.

Unsere globalen Teams in Japan, Asien, Europa und den USA konzentrieren sich darauf, unseren Kunden und Partnern Produkte mit den höchsten Qualitätsstandards zu liefern. Wir legen Wert auf Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen der Branche, die ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und wichtige Materialien gemeinsam nutzen, um diagnostische Lösungen für eine Vielzahl von Plattformen zu liefern, zu entwickeln oder herzustellen.

Für weitere Informationen über Fujirebio besuchen Sie bitte www.fujirebio.com.

Über Agappe

Agappe, Ihr bester Partner in der Diagnostik, kann auf 28 Jahre Erfahrung zurückblicken und ist führend in den Bereichen klinische Chemie, Hämatologie, Immunchemie und Point-of-Care-Tests. Im Mittelpunkt der Innovation steht das unermüdliche Engagement von Agappe für Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass es qualitativ hochwertige und erschwingliche Diagnoselösungen anbietet und durch sein einzigartiges Produktportfolio starke und dauerhafte Kundenbeziehungen aufbaut.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Agappe zu einem globalen Vorreiter in der In-vitro-Diagnostik werden und mehr als nur ein Unternehmen sein, das sich das Ziel gesetzt hat, das Wohlergehen der Menschen durch innovative, qualitativ hochwertige und zugleich erschwingliche Diagnostiklösungen deutlich zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.