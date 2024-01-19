Fujirebio与Agappe就CLIA免疫分析领域的业务合作达成协议

东京和印度科钦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Fujirebio Holdings, Inc.和Agappe Diagnostics Ltd今日宣布，双方已就面向免疫学设备Mispa i60和Mispa i121的基于试剂盒的CLIA系统试剂生产项目达成了合同开发和制造组织(CDMO)合作协议。值得一提的是，这些分析仪和试剂将以Agappe的品牌销售，从而使Agappe成为首家拥有完整化学发光检测解决方案的印度本土公司，其解决方案采用了印度国内生产的试剂。

作为双方的一项重大举措，Agappe和Fujirebio宣布计划于2024年6月推出这些产品。该项目已取得重大进展，包括于2023年3月签署的供应和许可协议。Agappe正处于从Fujirebio引入技术的后期阶段，能够使用Fujirebio的技术和材料生产化学发光试剂。

该举措将产生重大影响，全部30多个技术参数将分阶段推出，涵盖肿瘤、甲状腺、心脏、生育和传染病等不同领域。Fujirebio针对阿尔茨海默病和其他神经退行性疾病的创新生物标志物也在引入范围之内。Fujirebio将负责提供Mispa i60和i121设备以及试剂原料，而Agappe将负责开发和生产这些设备的专用试剂，并遵守所有监管手续。此次合作基于双方的共同信念，即利用两家公司各自的优势，不仅有助于扩大印度免疫分析市场的规模，还将对印度免疫分析解决方案的发展和增强产生重大影响。

Fujirebio Holdings, Inc.总裁兼首席执行官Goki Ishikawa表示：“印度是全球最重要和发展最快的国家之一。Agappe是印度知名的市场领导者，多年来在临床化学、血液学、免疫化学和医疗点检测等领域持续取得成功。与Agappe的合作将加速我们在印度的CDMO战略。双方拥有共同的愿景，即结合两家公司可互相补充的优势。Agappe与Fujirebio携手合作，可提供具有成本竞争力的高质量化学发光检测解决方案，为印度医疗保健行业的发展做出贡献。”

Agappe Diagnostics, Ltd董事总经理Thomas John表示：“通过结合Agappe和Fujirebio各自的优势，我们致力于将优质、可负担、独特的化学发光检测解决方案引入印度。此次合作彰显出我们对创新的奉献精神，以及我们努力让每个印度人更容易获得先进诊断产品的承诺。我们已做好充分准备，即将为行业树立新的标杆，通过携手努力提高整个国家的医疗保健标准。”

关于Fujirebio

Fujirebio是H.U. Group Holdings Inc.的成员公司，是一家以研发为驱动力的全球性公司，不断致力于开发新的体外诊断检测技术和具有高临床价值的独特生物标志物。本集团的使命是在医疗保健领域创造新的价值，从而为人类健康和医疗保健的未来做出贡献。

我们的全球团队分布在日本、亚洲、欧洲和美国，专注于为客户和合作伙伴提供具有最高质量标准的产品。我们重视与业内其他领先公司的合作，共享知识、能力和关键材料，以便在各种平台上提供、开发或制造诊断解决方案。

如需了解有关Fujirebio的更多信息，请访问 www.fujirebio.com.

关于Agappe

Agappe拥有28年的历史，在临床化学、血液学、免疫化学和护理点检测领域处于领先地位，是您在诊断领域的最佳合作伙伴。对研发的不懈投入和奉献是我们创新的核心动力。我们擅长提供价格合理的优质诊断解决方案，并通过独特的产品组合与客户建立了牢固而持久的联系。

展望未来，Agappe的愿景是成为体外诊断领域的全球领跑者，在努力发展业务的同时，致力于通过创新、优质、可负担的诊断解决方案显著提高人类福祉。

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