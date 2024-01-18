Ceres與Delta簽署首張氫能許可證

英格蘭霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 清潔能源科技領導廠商Ceres Power Holdings plc (CWR.L)與全球電源和熱管理解決方案領導廠商Delta Electronics (“Delta”)今天就雙方之間的合作發表了一份聯合新聞稿。新聞稿的全文連結見文末。

Ceres與Delta就固體氧化物電解電池(“SOEC”)和固體氧化物燃料電池(“SOFC”)堆的生產簽署了一項全球長期製造合作和授權合約。

根據該協議，Ceres將透過技術轉讓、開發許可費和工程服務獲得4300萬英鎊收入，預計其中約一半收入將於2024年得到確認

Ceres的開發堆疊出售給Delta可能會帶來額外收入

該協議的內容還包括Delta向Ceres支付未來商業生產和終端客戶銷售的特許權使用費

技術引進和工廠建設將於2024年開始，預計Delta將於2026年底開始投產

Delta為全球客戶提供解決方案，涵蓋化工、能源、運輸、鋼鐵等眾多產業，未來還將大舉擴大規模

Delta總部位於臺灣，在全球擁有約200家工廠，員工總數超過8萬人，在臺灣證券交易所上市，市值約為230億美元。Delta為Microsoft等客戶提供大規模製造、電力電子和資料中心服務，累積了豐富的專業知識，並在此基礎上邁向了業務多元化，包括提供一站式脫碳解決方案，以及為Tesla等客戶開發智慧建築、能源基礎設施、電網平衡和儲能技術。

Ceres執行長Phil Caldwell評論道：「今天我們欣然宣布與Delta建立新的合作夥伴關係，Delta是一家在大規模製造、電力電子和系統集成方面擁有全球專業知識的公司。我們相信，Delta能夠利用我們的SOFC和SOEC技術，為其客戶提供高效的清潔氫解決方案。綠色氫能在提供更安全、更永續的未來能源系統方面發揮著關鍵作用，今天我們向前邁出了第一步，未來將與Delta進一步深化合作關係，在全球加速產業發展。」

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