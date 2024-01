Eigenmann & Veronelli lancia il nuovo sito di Gruppo che segna la sua trasformazione e l’ambizione di affermarsi quale provider internazionale di soluzioni per l’industria.

GRUPPO EIGENMANN & VERONELLI Fondato nel 1910, Eigenmann & Veronelli è un Gruppo internazionale che opera nella distribuzione di specialità chimiche e ingredienti alimentari per l’industria. Con sede a Rho (MI), EV ha una presenza diretta in Italia, nella Penisola iberica, in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti, e una portata commerciale in oltre 40 Paesi nel mondo. Nel 2023, il gruppo ha generato un fatturato consolidato di EUR 345 milioni con più di 300 dipendenti. L’azienda abbina la conoscenza dei mercati locali all’innovazione chimica e offre un ampio e diversificato portafoglio prodotti, oltre a soluzioni su misura in termini di supporto tecnico e formulazione, marketing e supply chain, e un ampio know-how tecnico in vari settori industriali. Per ulteriori informazioni, visita: www.eigver.com Seguici su LinkedIn Well done! Agenzia di comunicazione integrata basata a Milano. Da 25 anni è il partner di fiducia delle aziende che cercano un supporto strategico e uno storytelling di valore per il loro brand, i loro prodotti e i loro servizi. Gruppo Lutech Il Gruppo Lutech è leader di innovazione (tra i primi tre in Italia), con 4.700 dipendenti e ricavi per circa 800 milioni di euro, a supporto della trasformazione e della crescita di aziende e Istituzioni. Il gruppo progetta, realizza e gestisce soluzioni end-to-end, nel segno di un costante miglioramento che coinvolge persone e processi, tecnologia e sapere. Il Gruppo Lutech pone alla base della Digital Evolution sei anime tecnologiche concepite per un’offerta completa ed integrata, in grado di soddisfare le molteplici opportunità di digitalizzazione: LutechConsulting, LutechSolutions, LutechDigital, LutechCybersecurity, LutechServices e LutechCloud.