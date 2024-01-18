PUMA被评为2024年全球最佳雇主

体育用品公司PUMA在全球4个地区、24个国家荣获“最佳雇主”称号，彰显了公司为员工提供有吸引力工作场所的承诺。

体育用品公司PUMA在全球4个地区、24个国家荣获“最佳雇主”称号，彰显了公司为员工提供有吸引力工作场所的承诺。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育用品公司PUMA在全球4个地区、24个国家荣获“最佳雇主”称号，彰显了公司为员工提供有吸引力工作场所的承诺。

该奖项基于杰出雇主调研机构(Top Employers Institute)进行的全面调查。PUMA在亚太地区、欧洲、北美和拉丁美洲获得了这一殊荣，并首次在波兰和乌克兰斩获该奖项。这是PUMA第二次在全球范围内、第五次在欧洲获此殊荣。

PUMA人力与组织副总裁Dietmar Knoess表示：“我们的努力再次得到认可，并成为仅有的17家获得全球最佳雇主奖的公司之一，对此我们深感自豪。我们将以此为激励，更加努力地工作，使PUMA成为一个理想的工作场所。”

最佳雇主协会根据一项调查对企业进行认证，调查涵盖六个人力资源领域和20个主题，包括人才战略、工作环境、人才招聘、学习、多样性与包容性、福利等。

为了成为一个有吸引力的雇主，PUMA为员工提供了多项服务和福利，如参加各种课程和培训、免费使用健身房和体育课程。

PUMA还通过灵活的工作时间、移动办公以及支持员工在不同职业生涯阶段选择兼职或休假等方式，帮助员工平衡工作与私人生活。有子女的员工可在学校放假期间使用专门的亲子办公室、哺乳室、日托点和夏令营。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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