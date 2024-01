RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Lenovo aangekondigd dat het deelneemt aan het ServiceNow Consulting and Implementation Partner Program om organisaties te helpen profiteren van innovatieve workflows die door Lenovo zijn ontwikkeld met behulp van de mogelijkheden van het ServiceNow-platform.

Als ServiceNow Consulting and Implementation Partner zal Lenovo zijn uitgebreide branche-expertise, reputatie op het gebied van dienstverlening en grootschalige implementatiekennis gebruiken om klanten te helpen hun digitale transformatie te versnellen via het Now Platform. Lenovo zal in eerste instantie een toegangspoort bieden voor transformatieve Digital Workplace-mogelijkheden aan klanten in Australiƫ en Hongkong, waarna verdere gebieden over de hele wereld zullen volgen.

Het vernieuwde ServiceNow Partner Program erkent partners voor hun gevarieerde expertise en ervaring om kansen te benutten, nieuwe markten te bereiken en gezamenlijke klanten te helpen bij hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie.

