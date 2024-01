Fujirebio et Agappe concluent un accord de collaboration commerciale dans le domaine des essais immunologiques basés sur la CLIA

TOKYO et COCHIN, Inde--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. et Agappe Diagnostics Ltd ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient conclu un accord de partenariat avec une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour un projet de fabrication de réactifs pour le système CLIA basé sur des cartouches pour les équipements d’immunologie Mispa i60 et Mispa i121. Les analyseurs et les réactifs seront vendus sous la marque Agappe, ce qui fait d’Agappe la première entreprise locale indienne à proposer une solution complète de chimiluminescence comprenant des réactifs fabriqués localement.

Agappe et Fujirebio ont révélé leur intention de lancer ces produits en juin 2024. Ce projet a déjà réalisé des progrès significatifs, y compris la signature d’un accord d’approvisionnement et de licence en mars 2023. Agappe est à un stade avancé du transfert technique de Fujirebio, ce qui lui permet de fabriquer des réactifs de chimiluminescence en utilisant la technologie et les matériaux de Fujirebio.

Cette initiative devrait avoir un impact considérable, car elle implique le lancement progressif d’une gamme complète de plus de 30 paramètres dans divers domaines, notamment l’oncologie, la thyroïde, les maladies cardiaques, la fertilité et les maladies infectieuses. Les biomarqueurs innovants de Fujirebio pour la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives font également partie du champ d’application. Fujirebio fournira l’équipement Mispa i60 et i121 et les matières premières des réactifs, tandis qu’Agappe développera et fabriquera des réactifs dédiés à l’équipement, en respectant toutes les formalités réglementaires. Cette collaboration est motivée par la conviction mutuelle que l’exploitation de leurs forces distinctes ne stimulera pas seulement l’expansion du marché indien des immunoessais, mais aura également un impact significatif sur l’évolution et l’amélioration des solutions d’immunoessais en Inde.

« Ce partenariat avec Agappe, leader renommé du marché indien, qui a connu plusieurs années de succès en chimie clinique, en hématologie, en immunochimie et en biologie délocalisée, va accélérer notre stratégie CDMO dans l’un des pays les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde », déclare Goki Ishikawa, président-directeur général de Fujirebio Holdings, Inc. « Nous partageons la même vision : en combinant les forces complémentaires des deux entreprises, Agappe et Fujirebio peuvent fournir des solutions de chimiluminescence de haute qualité à des coûts compétitifs et contribuer à l’amélioration des soins de santé en Inde. »

« En tirant parti des forces combinées d’Agappe et de Fujirebio, nous nous engageons à introduire des solutions de chimiluminescence de haute qualité, abordables et uniques pour le pays. Ce partenariat symbolise notre dévouement à l’innovation et notre engagement à rendre les produits de diagnostic avancés plus accessibles à chaque Indien. Nous sommes prêts à établir de nouvelles références dans l’industrie, soulignant notre effort commun visant à améliorer les normes de soins de santé dans notre pays », déclare Thomas John, directeur général d’Agappe Diagnostics, Ltd.

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc. est une entreprise mondiale axée sur la R&D qui développe constamment de nouvelles technologies de tests de diagnostic in vitro et des biomarqueurs uniques à haute valeur clinique. La mission de notre groupe est de créer une nouvelle valeur ajoutée dans le domaine des soins de santé et d’ainsi contribuer à la santé humaine et à l’avenir des soins médicaux.

Nos équipes internationales situées au Japon, en Asie, en Europe et aux États-Unis s’attachent à fournir à nos clients et partenaires des produits répondant aux normes de qualité les plus élevées. Nous apprécions les partenariats avec d’autres entreprises leaders dans l’industrie, partageant les connaissances, les capacités et les matériaux critiques pour fournir, développer ou fabriquer des solutions de diagnostic sur une grande variété de plateformes.

Pour plus d’informations sur Fujirebio, rendez-vous sur www.fujirebio.com.

À propos d’Agappe

Agappe, votre meilleur partenaire en matière de diagnostic, avec un héritage de 28 ans, ouvre la voie en matière de chimie clinique, d’hématologie, d’immunochimie et de tests en biologie délocalisée. Un dévouement sans relâche à la recherche et au développement se trouve au cœur de son innovation. Il excelle dans les solutions diagnostiques de haute qualité et abordables, en forgeant des liens solides et durables avec ses clients grâce à un portefeuille de produits unique.

À l’avenir, Agappe envisage d’être un précurseur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, plus qu’une simple entité commerciale, visant à améliorer de manière significative le bien-être humain grâce à des solutions de diagnostic innovantes, de qualité et abordables.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.