Le footballeur Oleksandr Zinchenko signe avec Skechers

The Skechers Razor football boot from the Diamond Ice Pack worn by defender Oleksandr Zinchenko. (Photo: Skechers)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Skechers a choisi d’étendre sa présence dans le monde du football en signant avec Oleksandr Zinchenko, défenseur de l’équipe de Premier League Arsenal et de l’équipe nationale ukrainienne, lequel vient s’ajouter à la liste de professionnels d’élite ayant un contrat avec la Société, dont le meilleur buteur d’Europe, Harry Kane. Zinchenko participera aux matchs en portant le modèle Skechers Razor, une chaussure de vitesse légère et innovante conçue pour les joueurs qui recherchent l’agilité, le confort et un excellent toucher de balle. Dans le cadre d’un accord à long terme avec la marque mondiale de chaussures, Zinchenko apparaîtra dans des campagnes de marketing multiplateformes en tant qu’ambassadeur de la marque soutenant Skechers Football. Il sera également l’un des premiers joueurs sur le terrain à porter la chaussure Razor de la collection Diamond Ice, dont le nouveau coloris entièrement blanc vient d’être lancé ce week-end.

« Skechers est peut-être relativement nouvelle dans le monde du football, mais tout ce que l’entreprise fait est bien, et j’apprécie vraiment l’importance que son équipe accorde à la collaboration avec les athlètes pour créer la chaussure idéale », a déclaré Oleksandr Zinchenko. « La chaussure ‘Razor’ est merveilleuse sur le terrain, et elle me permet d’atteindre le niveau de performance dont j’ai besoin pour exceller – c’est vraiment la meilleure chaussure que j’ai jamais portée. Je suis fier de travailler avec Skechers et je me réjouis de contribuer à la croissance de cette marque dans notre sport. »

« Le lancement de Skechers Football au mois d’août a été merveilleusement accueilli, et le monde a vu depuis Harry Kane remporter un succès incroyable en marquant plus de buts cette saison que n’importe quel autre joueur de première ligue en Europe avec des chaussures Skechers », a ajouté Greg Smith, vice-président du développement de produits et du merchandising pour Skechers Performance. « En tant que défenseur d’élite de la Premier League, Zinchenko sera l’ajout parfait à notre équipe – un complément au meilleur buteur du football. Cette équipe montre que Skechers Football est capable de proposer offre toute une gamme de chaussures qui apportent innovation, performance et le confort qui est notre marque de fabrique à chaque type de joueur, quel que soit son poste sur le terrain. »

Skechers Football a été inauguré au début de la saison 2023/2024 lorsque la marque a signé un contrat avec l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane. La gamme de chaussures Skechers Footwear comprend trois styles disponibles en plusieurs coloris pour hommes et femmes, et la nouvelle collection Diamond Ice en tons de blanc a récemment fait son apparition sur le terrain et dans les magasins. La Skechers Razor (portée par Oleksandr Zinchenko) est une chaussure de vitesse légère avec un design explosif inspiré des pistes de course pour maximiser l’accélération et le retour d’énergie. Sa semelle en carbone assure réactivité et agilité pendant le jeu. La SKX_01 (portée par Harry Kane) est idéale pour frapper le ballon, et sa forme sur mesure a été méticuleusement conçue pour optimiser le confort et offrir un ajustement parfait permettant d’améliorer le toucher sur le terrain. Les deux chaussures sont disponibles en version basse standard, et la SKX_01 est également disponible en version montante.

Oleksandr Zinchenko a démarré sa carrière professionnelle en tant que milieu de terrain offensif au sein du club de football russe Ufa, avant de rejoindre le club de Premier League Manchester City en 2016, où il est passé au poste d’arrière gauche et a remporté quatre titres de Premier League, quatre coupes de la Ligue anglaise de football et une FA Cup avec son équipe. En 2022, Zinchenko a signé avec le club de Premier League Arsenal, où il vient d’entamer sa deuxième saison. Il joue également pour l’équipe nationale ukrainienne depuis 2015, et compte près de 60 sélections à ce jour.

En dehors du football, l’équipe d’athlètes d’élite de Skechers qui concourent avec les chaussures haute performance de la marque comprend les vedettes de la NBA Julius Randle et Terance Mann, les golfeurs Matt Fitzpatrick et Brooke Henderson, ainsi que les joueurs professionnels de pickleball Tyson McGuffin et Catherine Parenteau.

La collection Skechers Football est disponible dès maintenant sur les sites Internet de Skechers, dans certains magasins de Skechers au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que dans certains magasins spécialisés dans le football au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Les fans de football peuvent accéder aux coulisses des lancements de produits Skechers Football et plus encore en suivant @skechersfootball sur Instagram et TikTok.

Skechers U.S.A., Inc. (NYSE : SKX) est une société du classement Fortune 500® basée en Californie du Sud, qui conçoit, développe et commercialise une gamme diversifiée de chaussures, de vêtements et d'accessoires lifestyle et de performance pour hommes, femmes et enfants.

