聯想加入ServiceNow顧問與實施合作伙伴計畫，以此推動客戶數位化轉型

美國北卡羅來納州羅利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 聯想於本日宣布已加入ServiceNow顧問與實施合作伙伴計畫，旨在幫助組織受益於聯想透過ServiceNow平台功能而開發的創新型工作流。

作為ServiceNow顧問和實施合作伙伴，聯想將利用其廣泛的行業專業知識、服務記錄和大規模實施知識，幫助客戶透過ServiceNow平台加速數位化轉型。聯想將首先為澳洲和香港客戶提供變革性數位工作場所功能的門戶，隨後將擴展到全球其他地區。

經修訂的ServiceNow合作伙伴計畫會認可合作伙伴在推動機遇、開拓新市場和幫助共同客戶進行數位化轉型方面的各種專業知識和經驗。

聯想正在透過顧問和實施合作伙伴計畫擴展其數位工作場所解決方案能力，透過ServiceNow平台提供服務，如訂單管理、企業資產管理、服務銜接、服務組合管理、技術提供商服務管理、安全運營、IT服務管理、IT運營管理和生成式人工智慧解決方案。這些方案可與聯想Care of One平台功能捆綁於一身。

透過該計畫和聯想ServiceNow平台的實施，客戶將受益於最新的聯想數位工作場所解決方案。這意味著他們將能夠更有效地管理客戶、供應商和員工體驗，將新服務集成到現有系統中，改善安全和數據保護控制，並利用人工智慧功能。

聯想解決方案與服務集團營運長兼戰略主管Linda Yao表示：「這種與ServiceNow聯合進入市場的方式意味著我們為客戶提供最新的IT解決方案，幫助他們在數位世界中轉型並保持競爭力。作為ServiceNow服務提供商，我們為所有行業的客戶提供支持，並在聯想的服務管理組合中提供顧問和解決方案集成能力。這意味著我們可以利用自身的各項專業知識來提升客戶體驗，為客戶解決最棘手的業務挑戰，並加速成功的數位化轉型成果。」

ServiceNow聯盟和渠道生態系統亞太及日本區副總裁Marion Ryan表示:「作為ServiceNow的客戶和重要合作伙伴，聯想將推動客戶的業務持續改進，並利用該平台幫助加快實現營收的步伐。這種伙伴關係將加快與客戶的合作，實現可衡量的價值和高水準的客戶滿意度。」

顧問和實施合作伙伴利用行業或領域的專業知識來指導客戶如何引入和利用ServiceNow解決方案來幫助其業務發展並取得成功。合作伙伴使用ServiceNow資源來促成交易，跟蹤技術部署，並推動新解決方案的採用。

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