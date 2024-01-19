沙特阿拉伯扩大与世界经济论坛UpLink平台的合作，推动突破性创新，实现可持续发展目标

沙特扩大与世界经济论坛UpLink平台的合作，以推动突破性创新并实现可持续发展目标（照片：AETOSWire）

沙特扩大与世界经济论坛UpLink平台的合作，以推动突破性创新并实现可持续发展目标（照片：AETOSWire）

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特阿拉伯王国与世界经济论坛（WEF）的创新平台UpLink今天签署了两项协议，旨在催生创新的全球解决方案，应对当今最紧迫的环境和可持续发展挑战。

这两项协议是在2024年瑞士达沃斯世界经济论坛年会的间隙签署的，签署方分别是沙特阿拉伯经济和规划部长费萨尔·费萨尔·艾尔伊布拉欣阁下以及世界经济论坛主席博尔格·布伦德。这两项协议的重点是‘催生创新，实现海洋积极经济’和‘催生创新，实现积极循环碳经济（CCE）’。

这两项协议旨在促进早期阶段影响创业者的创新生态系统，激发对能够解决关键可持续发展挑战的突破性解决方案的投资和支持，包括海洋退化、生物多样性丧失和循环碳经济。

这一倡议由经济和规划部（MEP）主导，与能源部、环境、水利和农业部（MEWA）、沙特绿色倡议（SGI）以及FII下的WAVE倡议合作推动。

在2024年世界经济论坛年会上评论新协议的签署时，艾尔伊布拉欣阁下表示：“沙特阿拉伯决心应对日益严峻的气候和可持续发展挑战，通过负责任的环境管理和推动突破性、创新且可扩展的技术解决方案来实现这一时刻。

“通过扩大与UpLink的合作，我们加倍致力于支持对气候有益的解决方案，这些解决方案有助于建立一个可持续且具有弹性的资源未来，同时解锁与沙特王国在国家和国际层面实现可持续发展议程一致的包容性经济增长机会。”

UpLink负责人约翰·达顿强调了应对气候紧急情况的紧迫性，强调迅速协调行动的重要性。“早期阶段企业家的创新解决方案对实现可持续发展目标至关重要。

“UpLink与全球合作伙伴合作，正在为这些企业家打造一个支持性的生态系统，提供重要资源、曝光、专业知识和资金。UpLink与沙特阿拉伯之间的这一强化合作展示了创新和合作的转变性影响。”

在2022年建立的MEP-UpLink合作的基础上，这项新协议进一步推动了类似‘干旱气候食品生态系统挑战’和‘更聪明的气候农民挑战’的倡议，先前与MEWA合作推出。这些挑战吸引了超过430份提交，产生了22名获奖者，因其创新且有影响力的解决方案而受到表彰。获奖者获得了资金支持、全球曝光以及参与WEF和合作伙伴活动的机会。