L’Arabie saoudite étend son partenariat avec la plateforme UpLink du Forum économique mondial pour catalyser des innovations révolutionnaires et réaliser des objectifs de développement durable

Saudi Arabia expands partnership with World Economic Forum’s UpLink platform to catalyze breakthrough innovations, achieve sustainable development goals (Photo: AETOSWire)

Saudi Arabia expands partnership with World Economic Forum’s UpLink platform to catalyze breakthrough innovations, achieve sustainable development goals (Photo: AETOSWire)

Davos-Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le Royaume d’Arabie Saoudite et la plateforme d’innovation du Forum économique mondial (WEF), UpLink, ont signé aujourd’hui deux accords pour catalyser conjointement les solutions mondiales innovantes nécessaires afin de relever les défis environnementaux et de durabilté les plus urgents actuellement.

Signés en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2024 à Davos, en Suisse, par Son Excellence Fayçal F. Alibrahim, ministre saoudien de l'Économie et de la Planification (MPE) et Børge Brende, président du Forum économique mondial, ces accords sont axés sur le thème de « Catalyser l'innovation pour une économie positive pour les océans » et « Catalyser l'innovation pour une économie circulaire positive du carbone (CCE) ».

Ces deux accords visent à encourager les écosystèmes d'innovation autour des entrepreneurs qui démarrent afin de stimuler les investissements et soutenir les solutions révolutionnaires autour des défis critiques auxquels fait face le développement durable notamment, la dégradation des océans, la perte de biodiversité et l'économie circulaire.

Cette initiative est dirigée par le ministère l’'Économie et de la Planification (MEP) en partenariat avec le ministère de l’Énergie, le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l‘Agriculture (MEWA), l’Initiative Verte Saoudienne (SGI) ainsi que l’initiative WAVE sous l’égide de FII.

Commentant la signature de ces nouveaux accords durant la réunion annuelle du Forum économique mondial 2024, Son Excellence Alibrahim, a déclaré : « L'Arabie saoudite est déterminée à relever ce moment de défis croissants en matière de climat et de développement durable grâce à une gestion responsable de l'environnement et à la direction d'investissements transformateurs vers des solutions technologiques révolutionnaires, innovantes et évolutives.

« En élargissant notre collaboration avec UpLink, nous redoublons notre engagement à soutenir des solutions positives pour le climat susceptibles d’aider à bâtir un avenir de ressources durables et résilientes, tout en ouvrant la voie à des opportunités de croissance économique inclusive, conformément à l'engagement du Royaume à réaliser le programme du développement durable aux niveaux national et international.

Pour sa part, John Dutton, dirigeant d'UpLink, a mis l’accent sur la nécessité absolue de trouver une solution à l’urgence climatique soulignant l’importance d’une action rapide et coordonnée, déclarant que « les solutions innovantes créées par les entrepreneurs qui démarrent sont essentielles pour réaliser des objectifs de développement durable ».

« En partenariat avec des collaborateurs mondiaux, UpLink est en train de construire un écosystème qui apporte un soutien ces entrepreneurs, leur fournissant les ressources, la visibilité, l'expertise et le financement nécessaires. Cette évolution de la collaboration entre UpLink et l’Arabie Saoudite témoigne du pouvoir de l’impact transformateur de l’innovation et de la collaboration ».

Les deux accords, signés aujourd'hui, reposent sur le partenariat conclu entre MEP et UpLink en 2022, et accélèrent des initiatives telles que le « Défi des écosystèmes alimentaires dans un climat aride » et le « Défi des fermiers pour un climat plus intelligent », en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture (MEWA), lancés précédemment avec MEWA.

Ces deux défis ont attiré plus de 430 candidatures, parmi lesquelles 22 gagnants ont été reconnus pour leurs solutions innovantes et percutantes, Les gagnants ont reçu un financement, visibilité mondiale de même qu'un accès aux événements, organisés par le WEF et ses partenaires.