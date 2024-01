PUMA nommée « Global Top Employer 2024 »

Sports company PUMA has been named a Top Employer globally, in four regions and in 24 countries, underscoring the company’s commitment to provide an attractive workplace for its employees.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--PUMA, la société d’articles de sport, a été nommée Global Top Employer dans quatre régions et dans 24 pays, en reconnaissance de son engagement à offrir un lieu de travail attrayant à ses employés.

Ce Prix, qui est basé sur une étude exhaustive du Top Employers Institute, a été décerné à PUMA en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine et, pour la première fois, en Pologne et en Ukraine. C’est la deuxième fois que PUMA reçoit cette récompense au niveau mondial et la cinquième fois au niveau européen.

« Nous sommes très fiers de voir nos efforts à nouveau reconnus et de devenir ainsi l’une des 17 entreprises à recevoir le Global Top Employer Award, a déclaré Dietmar Knoess, vice-président People & Organization de PUMA. Cette magnifique récompense va nous servir d’inspiration pour redoubler d’efforts et faire de PUMA un lieu de travail fantastique. »

Le Top Employers Institute certifie les entreprises sur la base d’une enquête couvrant six domaines des ressources humaines et 20 sujets, dont la stratégie de gestion du personnel, l’environnement de travail, l’acquisition de talents, la formation, la diversité et l’inclusion et le bien-être, entre autres.

Pour être un employeur attractif, PUMA offre plusieurs services et avantages à ses employés, tels que l’accès à une large variété de cours et de formations, l’accès gratuit à une salle de sport et des stages sportifs.

PUMA aide également ses employés à concilier leur vie professionnelle et privée grâce à des horaires de travail flexibles, un bureau mobile, la possibilité de travailler à temps partiel ou de prendre un congé sabbatique à différentes étapes de leur carrière. Les employés qui ont des enfants ont droit à des bureaux spéciaux parents-enfants, des salles de soins infirmiers, ainsi qu’à des places de garderie et à des camps d’été pendant les vacances scolaires.

PUMA

PUMA, l’une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.