Fußballer Oleksandr Zinchenko unterschreibt bei Skechers

The Skechers Razor football boot from the Diamond Ice Pack worn by defender Oleksandr Zinchenko. (Photo: Skechers)

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Skechers erweitert seine Reichweite im Fußball durch die Verpflichtung des Verteidigers Oleksandr Zinchenko von Arsenal aus der Premier League und der ukrainischen Nationalmannschaft, der auch Europas Torschützenkönig Harry Kane angehört. Zinchenko wird im Skechers Razor antreten, einem innovativen, leichtgewichtigen Speed-Schuh, der für Spieler entwickelt wurde, die Agilität, Komfort und Touch suchen. Im Rahmen eines langfristigen Vertrages mit der globalen Schuhmarke wird Zinchenko als Markenbotschafter für Skechers Football in Multiplattform-Marketingkampagnen auftreten. Er ist auch einer der ersten Spieler auf dem Spielfeld, der den Razor-Schuh aus dem Diamond Ice Pack trägt – die neue komplett weiße Farbgebung wurde erst dieses Wochenende eingeführt.

„Skechers mag relativ neu im Fußball sein, aber sie machen alles richtig und ich schätze es sehr, wie sehr sich ihr Team auf die Zusammenarbeit mit den Athleten konzentriert, um den perfekten Schuh zu entwickeln“, sagte Oleksandr Zinchenko. „Der 'Razor' fühlt sich auf dem Spielfeld wunderbar an und gibt mir die Leistung, die ich brauche, um zu brillieren – es ist wirklich der beste Schuh, den ich je getragen habe. Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit mit Skechers und freue mich darauf, diese Marke in unserem Sport weiter auszubauen.“

„Seit der Markteinführung von Skechers Football im August hat die Welt den unglaublichen Erfolg von Harry Kane miterlebt, der in dieser Saison mehr Tore als jeder andere Spieler der ersten europäischen Fußballligen geschossen hat – und das in Skechers Schuhen“, fügte Greg Smith, VP of Product Development and Merchandising bei Skechers Performance, hinzu. „Als Elite-Verteidiger in der Premier League ist Zinchenko die perfekte Ergänzung für unseren Kader – eine Ergänzung zum besten Stürmer des Spiels. Unser Team zeigt, dass Skechers Football eine Reihe von Schuhen anbietet, die Innovation, Leistung und den für uns typischen Komfort für jeden Spielertyp, auf jeder Position und auf dem gesamten Spielfeld bieten.“

Skechers Football kam zu Beginn der Saison 2023/24, als die Marke den Stürmer von Bayern München, Harry Kane, unter Vertrag nahm. Die Palette der Skechers Footwear Schuhe umfasst drei Modelle, die in verschiedenen Farbvarianten für Männer und Frauen erhältlich sind. Das neue weiße Diamond Ice Pack ist seit kurzem auf dem Spielfeld und in den Geschäften erhältlich. Der Skechers Razor (getragen von Oleksandr Zinchenko) ist ein leichter Speed-Schuh mit einem explosiven, von der Laufbahn inspirierten Design, das die Beschleunigung und Energierückgabe maximiert. Er verfügt über eine Sohle aus Karbon für reaktionsschnelle Schlagkraft und Agilität beim Spiel. Der SKX_01 (getragen von Harry Kane) ist ideal, um den Ball mit einem maßgefertigten Vorschuh zu schlagen, der sorgfältig hergestellt wurde, um den Komfort zu optimieren und eine perfekte Passform zu bieten, um den Touch auf dem Feld zu verbessern. Beide Schuhe sind in der Standardausführung mit niedrigem Profil erhältlich. Der SKX_01 ist auch in einer Version mit hohem Schaft erhältlich.

Oleksandr Zinchenko begann seine Profikarriere als offensiver Mittelfeldspieler beim russischen Fußballverein Ufa, bevor er 2016 zum Premier League-Klub Manchester City wechselte, wo er zum linken Verteidiger wurde und mit dem Team vier Premier League-Titel, vier EFL Cups und einen FA Cup gewann. Im Jahr 2022 unterschrieb Zinchenko beim Premier League-Klub Arsenal, wo er seine zweite Saison bestreitet. Seit 2015 spielt er auch für die ukrainische Nationalmannschaft und hat bisher fast 60 Länderspiele absolviert.

Neben dem Fußball gehören auch die NBA-Stars Julius Randle und Terance Mann, die Golfer Matt Fitzpatrick und Brooke Henderson sowie die Pickleball-Profis Tyson McGuffin und Catherine Parenteau zum Skechers-Team von Spitzensportlern, die mit den Performance-Schuhen der Marke antreten.

Die Skechers Football-Kollektion ist ab sofort auf den Skechers-Websites und in ausgewählten Skechers-Einzelhandelsgeschäften in Großbritannien und Europa sowie bei ausgewählten Fußball-Fachhändlern in Großbritannien, Europa und den Vereinigten Staaten erhältlich. Fußballfans können einen Blick hinter die Kulissen der Skechers Football Produkteinführungen und mehr werfen, indem sie @skechersfootball auf Instagram und TikTok.

