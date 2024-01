Le Groupe Biocodex renforce ses positions dans le microbiote, avec la signature d’un accord de licence avec la société My Health, biotech belge spécialisée dans les solutions microbiotiques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Biocodex, groupe pharmaceutique français expert du microbiote, de la santé de la femme et des maladies orphelines, et My Health, biotech belge spécialisée dans les solutions microbiotiques, annoncent avoir conclu un accord de licence portant sur plusieurs pays dans lequel le Groupe Biocodex est implanté, afin de commercialiser le complément alimentaire DUOSPORE®.

My Health a été fondée en 2017 par Raf Dybajlo. En 2021, la société a publié une étude clinique dans la revue The Lancet Gastroenterology & Hepatology portant sur l’efficacité de deux souches probiotiques propriété de My Health, MY01 & MY02, dans le traitement de la dyspepsie fonctionnelle (maux d’estomac inexpliqués). La société commercialise une gamme de compléments alimentaires probiotiques dont les formules ont été rigoureusement sélectionnée pour leur efficacité clinique, afin de répondre au besoin croissant des consommateurs pour des solutions en matière de santé digestive, de santé féminine, de santé cérébrale, de soins articulaires et de renforcement du système immunitaire

Au travers de cet accord de licence qui s’accompagne d’une prise de participation minoritaire de 20% au capital de My Health, Biocodex entend renforcer son leadership dans le microbiote et compléter sa gamme de probiotiques, à l’instar d’Ultra Levure® (commercialisé en Belgique sous la marque Enterol®) ou encore Alflorex®, largement connus en France et dans le monde dans la prise en charge des troubles digestifs.

Fort de son expertise reconnue des professionnels de santé et de sa présence dans plus de 100 pays dans le monde, Biocodex espère faire de ce partenariat stratégique un succès et accélérer significativement le développement des ventes de My Health.

Nicolas Coudurier, Directeur général de Biocodex, se réjouit de cette opération : « My Health et Biocodex partagent une vision commune : nous sommes convaincus du rôle prépondérant du microbiote dans le bien-être et la santé de tous et pensons que de nombreux maux, notamment de la sphère digestive, peuvent être traités par des probiotiques avec un vrai socle scientifique telles que ceux développés par My Health. Je suis enthousiaste à l’idée d’accompagner le développement d’une jeune société prometteuse comme My Health et de continuer à jouer notre rôle de sensibilisation du grand public et des professionnels de santé sur l’importance grandissante du microbiote sur notre santé et notre bien-être. »

Raf Dybajlo, Directeur Général de My Health, exprime son enthousiasme à propos de ce partenariat stratégique avec Biocodex : "Je suis honoré que la recherche innovante et le succès commercial de My Health aient été reconnus par Biocodex. Forts d’une vision commune sur l'importance du microbiote et d’un dévouement commun à l'innovation et à la science, nous nous réjouissons à l'idée d'apporter notre solution pour la dyspepsie fonctionnelle à de nombreux nouveaux marchés. Aux côtés de Biocodex, expert dans les solutions ciblées sur le microbiote, nous avons trouvé le partenaire international parfait pour atteindre cet objectif ambitieux."

A propos de Biocodex

Biocodex, groupe pharmaceutique familial français et indépendant fondé en 1953, commercialise la souche probiotique Saccharomyces Boulardii CNCM I-745, pionnière dans la catégorie des probiotiques et aujourd’hui n°1 mondial en valeur.

Biocodex s’engage à améliorer la santé et le bien-être des patients et à chaque étape de leur vie, en privilégiant trois piliers : le microbiote, la santé de la femme et les maladies orphelines. Son vaste portefeuille de produits comprend des médicaments, des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux et des dermo-cosmétiques.

Le groupe compte plus de 1600 salariés dans le monde, 16 filiales et est présent dans plus de 100 pays grâce à son réseau de distributeurs ; il a généré un chiffre d’affaires de 501 millions d’euros en 2022.

www.biocodex.com

A propos de My Health

My Health, société belge indépendante de biotechnologie, est pionnier dans l'amélioration de la santé grâce à des solutions révolutionnaires en matière de microbiome. Nous sommes les premiers à proposer des solutions microbiomiques pour la dyspepsie fonctionnelle avec DUOSPORE®, et nous avons lancé un portefeuille diversifié afin de répondre efficacement aux différents besoins de nos clients.

Nous nous engageons à apporter des solutions innovantes et à poursuivre nos efforts de développement. Nous collaborons avec des laboratoires de recherche universitaires en Belgique pour développer de nouvelles solutions pour des besoins non couverts, comme par exemple le traitement de la dyspepsie fonctionnelle et de la candidose vulvo-vaginale récidivante (CVVR).

www.myhealth-biotech.com