HCL Group和UpLink宣布“零水资源浪费挑战赛”获奖者名单，该挑战赛是“水创业者创新计划”的一部分

瑞士达沃斯-克洛斯特斯地区--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球大型企业集团 HCL Group 和世界经济论坛的开放式创新平台 UpLink 今天宣布，作为“零水资源浪费挑战赛”(Zero Water Waste Challenge)的一部分，专注于水资源行业的十强企业家将获得总额为190万瑞士法郎的资金奖励。HCL Group承诺在2027年前的五年内投资总计1500万美元，用于推动淡水领域的创新。在不到一年的时间里，HCL Group的付出获得了10倍的投资回报，第一批“水创业者”在加入UpLink创新生态系统后共筹集了5450万美元。

零水资源浪费挑战赛是HCL Group和UpLink的水创业者创新计划发起的五项创新挑战中的第二项。今年挑战赛的重点是收集淡水和保护淡水供应、水的再利用和材料的回收以及农业节水。

主办方从全球192名申请者中遴选出关注水资源的十强企业家，或称为“水创业者”。其中，大多数申请者来自非洲(16%)、亚洲(18%)和欧洲(13%)。这些创新者来自八个不同的国家，在灰水(greywater)再利用、雨水收集、先进过滤、精准农业以及数据分析和人工智能等领域带来了最前沿的创新解决方案。

HCLTech董事长Roshni Nadar Malhotra在宣布获奖者名单时表示：“ 鉴于当前的全球气候变化危机和淡水资源的日益稀缺，对淡水供应管理创新解决方案的迫切需求不容忽视。这些创新重塑了我们的用水方式，优化了水资源的使用和保护。HCL始终致力于支持这些创新，以产生积极的全球影响。祝贺‘2024年水创业者创新计划’的获奖者。”

世界经济论坛常务董事Olivier Schwab表示：“气候变化、污染和过度使用对地球的淡水供应构成了严重威胁。UpLink和HCL正在围绕处于早期发展阶段、重点关注水资源的创业者建立一个创新生态系统，为他们提供茁壮成长所需的资源、专业知识和关键资金。这些‘水创业者’所创造的解决方案将在实现必要的转型变革方面发挥关键作用，从而为所有人塑造一个可持续的、具有水资源抗压能力的未来。”

十强创新者中的两人受邀在2023年达沃斯世界经济论坛年会上展示他们的解决方案：

FieldFactors首席执行官兼联合创始人Karina Peña 表示：“ 我们很高兴也很荣幸被评为零水资源浪费挑战赛优胜者。加入这一行列能把我们的技术推向全球舞台，增强社区抵御气候变化影响的能力。 ” FieldFactors 是一家水技术初创企业，为城市水资源管理和气候适应提供循环解决方案。该公司专门从事适应气候变化的工作，设计并实施综合解决方案，以应对城市洪水、干旱和热应激，并利用绿色空间促进生物多样性。

表示：“ 是一家水技术初创企业，为城市水资源管理和气候适应提供循环解决方案。该公司专门从事适应气候变化的工作，设计并实施综合解决方案，以应对城市洪水、干旱和热应激，并利用绿色空间促进生物多样性。 Fluid Analytics首席执行官Asim R. Bhalerao表示：“ 被评为水创业者是对我们消除城市水污染愿景的肯定。我们期待与HCL和UpLink以及世界经济论坛合作，在全球范围内实现我们的愿景。 ” Fluid Analytics Inc.是一家水分析公司，致力于解决城市水污染问题。Fluid Analytics Inc.利用在不同数据集上训练的独特数学和机器学习模型，成功部署了各种解决方案，监测了超过15亿升的城市水污染，实现每天处理和再利用8亿升水。

获得HCL Group奖金和UpLink支持的其他企业家包括：

除资金奖励外，获奖者还将获得参加世界经济论坛及其合作伙伴领衔的活动、项目和社区的独家机会。

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