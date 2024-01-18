沙特阿拉伯与经济合作与发展组织（OECD）达成一致，将加强在广泛公共政策倡议方面的合作。

在瑞士达沃斯举行的2024年世界经济论坛年会上，沙特阿拉伯经济和规划部长Faisal F. Alibrahim阁下与经合组织秘书长Mathias Cormann签署了扩大沙特阿拉伯与经合组织间合作的协议。（照片：AETOSWire）

在瑞士达沃斯举行的2024年世界经济论坛年会上，沙特阿拉伯经济和规划部长Faisal F. Alibrahim阁下与经合组织秘书长Mathias Cormann签署了扩大沙特阿拉伯与经合组织间合作的协议。（照片：AETOSWire）

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特阿拉伯王国和经济合作与发展组织（OECD）今天签署了一份谅解备忘录（MoU），以加强在包括经济、税收、公司治理和可持续性等领域的广泛公共政策倡议上的合作。

这一战略合作伙伴关系是在瑞士达沃斯世界经济论坛2024期间签署的，反映了沙特阿拉伯在解决问题的多边主义方法以及愿意建立平衡和协作的机构框架以实现可持续繁荣的态度。

费萨尔·法赫德·艾利伊布拉希姆阁下，沙特阿拉伯经济和规划部部长，表示沙特与OECD的合作将通过协同的政策和法规进一步推动王国蓬勃发展的投资环境，促进便利的商业环境以及私营部门在沙特迅速多元化的经济中的参与。

“与OECD等组织的国际合作对于不断提升我们的机构能力、促进知识和技术转移至关重要。在与OECD的合作下，我们将进一步制定与国际最佳实践一致的健全公共政策，推动沙特愿景2030的势头。”

合作形式包括联合研究、信息交流、统计数据共享、组织会议和活动，以及支持沙特阿拉伯与OECD标准一致，其中包括对政策实践的评估和比较分析。

沙特阿拉伯已经参与了九个OECD委员会，并遵守了七个OECD法律文书。此次合作将深化该王国在包括公共治理和监管政策、技能与教育、公司治理和金融、投资政策、反腐败和贸易便利化等政策领域与该组织的合作。

为了充分发挥合作潜力，王国成立了一个跨部门委员会，包括外交部、财政部和经济与规划部。

该合作强调了对良好治理、诚信、透明度和基于证据的政策的承诺。

随着沙特阿拉伯推进沙特愿景2030，全球合作将在制定促进经济增长、环境可持续性和社会发展的政策方面发挥关键作用。