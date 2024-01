Securian Canada et la CAA s’associent pour offrir de nouvelles solutions d’assurance vie et d’assurance santé et dentaire

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Securian Canada, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’assurance novatrices et prêtes pour la vie au Canada, a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat avec l’Association canadienne des automobilistes (CAA). Grâce à ce nouveau partenariat, depuis le 1er janvier 2024, la CAA offre une gamme novatrice de produits d’assurance et une expérience client axée sur le numérique à plus de sept millions de membres dans tout le pays.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec Securian Canada pour élargir le portefeuille d’assurance vie, d’assurance santé et d’assurance dentaire de la CAA », a déclaré Tim Shearman, président-directeur général de CAA National. « Nos organisations partagent les mêmes valeurs et sont animées d’un engagement inébranlable à fournir des solutions conçues dans l’intérêt véritable de nos membres. Ensemble, nous sommes prêts à fournir de nouveaux produits chefs de file sur le marché, ainsi que des services exceptionnels, tout en restant fidèles à notre engagement à chercher continuellement de nouvelles façons d’accroître la valeur que nous offrons à nos membres. »

Ce partenariat permet aux membres de la CAA d’accéder à un portefeuille simplifié de produits d’assurance vie et d’assurance santé et dentaire, à des taux privilégiés, sur une plateforme numérique pratique et conviviale.

« Nous sommes fiers de nous associer à une marque de confiance comme la CAA pour offrir des solutions d’assurance novatrices afin d’accroître la sécurité financière de ses membres partout au Canada », a ajouté Nigel Branker, p.-d. g. de Securian Canada. « Ce partenariat nous donnera l’occasion d’offrir à un plus grand nombre de Canadiens et à leurs familles une protection financière inestimable, à l’aide d’un modèle numérique qui élimine les obstacles généralement associés au processus de souscription. Cette collaboration permettra aux membres de la CAA d’accéder plus facilement que jamais à des produits d’assurance adaptés à leur vie. »

Ce partenariat fait suite à l’acquisition par Securian Canada des affaires d’assurance créance collective de la Sun Life auprès d’associations et de groupes d’affinité en 2023 et souligne l’engagement de Securian à servir le marché des associations et des groupes d’affinité au moyen de nouvelles solutions d’assurance et de protection financière qui sont les meilleures de leur catégorie.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme de produits et d’avantages offerts aux membres de la CAA, rendez-vous sur : https://www.securiancanada.ca/fr/individuals/life-insurance/caa-members.html

À propos de Securian Canada

Nous sommes là pour les Canadiens et leurs familles – quelle que soit leur définition de la famille. Nos solutions d’assurance et de protection pratiques et prêtes pour la vie sont conçues pour assurer la sécurité financière des Canadiens, pour qu’ils puissent passer plus de temps à faire que chaque moment compte.

Depuis plus de 65 ans, nous donnons aux Canadiens la confiance nécessaire pour faire face aux incertitudes de la vie. Aujourd’hui, Securian Canada réunit des racines locales et une solide expertise, une empreinte nord-américaine et une perspective mondiale, tout en innovant à la vitesse requise pour les marchés qu’elle sert.

En collaboration avec notre société mère américaine – Securian Financial – nous offrons des solutions d’assurance élaborées avec soin, en vue d’offrir aux gens des expériences spécialisées.

Securian Canada est le nom de marque utilisé par la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d’assurance générale Première du Canada pour exercer leurs activités au Canada. Les polices d’assurance sont établies par la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 7 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d’automobile, de voyage et d’assurance, ainsi que des rabais privilégiés La CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d’enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l’environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs. La CAA a été nommée parmi les meilleures marques de confiance pour la septième année consécutive par la Peter B. Gustavson School of Business de l’Université de Victoria.