L’Arabie saoudite et l’OCDE conviennent stimuler leur coopération sur un large éventail d’initiatives publiques politiques

Saudi Arabia’s Minister of Economy and Planning, HE Faisal F. Alibrahim, signs agreement with OECD Secretary-General Mathias Cormann to expand cooperation between Saudi Arabia and the OECD, at the World Economic Forum Annual Meeting 2024 in Davos, Switzerland. (Photo: AETOSWire)

DAVOS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le Royaume d'Arabie saoudite et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) pour accroître et améliorer leur coopération sur un large éventail d’initiatives publiques politiques dans divers domaines tels que l’économie, la fiscalité, la gouvernance d’entreprise et la durabilité.

Ce partenariat stratégique, signé lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2024 (WEF) à Davos, en Suisse, reflète l’approche du Royaume axée sur les solutions en termes de multilatéralisme ainsi que la volonté de l’Arabie saoudite d’établir des cadres institutionnels bien équilibrés et collaboratifs pour une prospérité durable.

Dans ce contexte, Son Excellence le ministre de l'Économie et de la Planification, Fayçal F. Alibrahim, a déclaré que le partenariat entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’OCDE allait sans aucun doute renforcer le paysage de l'investissement florissant du Royaume grâce à des politiques et des réglementations collaboratives offrant, d’une part, moult facilités à ceux qui se lancent dans le domaine des affaires et stimulant, d’autre part, la participation du secteur privé à l'économie saoudienne qui est en rapide diversification.

« Les partenariats internationaux avec des organisations telles que l'OCDE sont essentiels pour améliorer continuellement nos capacités institutionnelles et faciliter les échanges de connaissances et de technologies. Dans le cadre de ce partenariat avec l’OCDE, nous développerons davantage des politiques publiques solides s’alignant sur les meilleures pratiques internationales et susceptibles de stimuler davantage la dynamique de Saudi Vision 2030. »

Cette collaboration prendra diverses formes, notamment en ce qui a trait à la recherche conjointe, l'échange d'informations, le partage de données statistiques, l'organisation de réunions et d'événements et le soutien apporté à l'alignement de l'Arabie saoudite sur les normes de l'OCDE, qui comprend une évaluation et des analyses comparatives des pratiques politiques.

L'Arabie saoudite déjà fait partie de neuf comités de l'OCDE et adhère à sept instruments juridiques de l'OCDE. La collaboration approfondira la coopération du Royaume avec l’Organisation dans des domaines de politiques relatifs à la gouvernance publique et la politique réglementaire, aux compétences et à l’éducation, à la gouvernance d’entreprise et la finance, à la politique d’investissement, à la lutte contre la corruption et la facilitation des échanges commerciaux.

Pour élargir pleinement le potentiel du partenariat, le Royaume a créé un comité interministériel, composé du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Finances et du ministère de l’Économie et de la Planification.

Ce partenariat met également l’accent sur un engagement en faveur de la bonne gouvernance, de l’intégrité, de la transparence et d’une politique fondée sur des données probantes.

Au fur et à mesure que l’Arabie saoudite progresse dans son programme Saudi Vision 2030, les collaborations mondiales joueront un rôle central dans l’élaboration de politiques favorisant la croissance économique, la durabilité environnementale ainsi que le développement social.

Source: AETOSWire