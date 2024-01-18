HCL Group和UpLink宣布「零水資源浪費挑戰賽」得獎者名單，該挑戰賽是「水創業者創新計畫」的一部分

瑞士達沃斯-克洛斯特斯地區--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球大型企業集團 HCL Group 和世界經濟論壇的開放式創新平台 UpLink 今天宣布，專注於水資源產業的前十大企業家將獲得總額為190萬瑞士法郎的資金獎勵，此為「零水資源浪費挑戰賽」(Zero Water Waste Challenge)的一部分。HCL Group承諾在2027年前的五年內投資總計1500萬美元，用於推動淡水領域的創新。在不到一年的時間裡，HCL Group的付出獲得了10倍的投資報酬率，第一批「水創業者」在加入UpLink創新生態系統後共籌集了5450萬美元。

零水資源浪費挑戰賽是HCL Group和UpLink的水創業者創新計畫提出的五項創新挑戰中的第二項。今年挑戰賽的重點是收集淡水和保護淡水供應、水的再利用和材料的回收以及農業節水。

主辦者從全球192名申請者中遴選出關注水資源的前十大企業家，或稱為「水創業者」。其中，大多數申請者來自非洲(16%)、亞洲(18%)和歐洲(13%)。這些創新者來自八個不同的國家，在灰水(greywater)再利用、雨水收集、先進過濾、精準農業以及資料分析和人工智慧等領域帶來了最尖端的創新解決方案。

HCLTech董事長Roshni Nadar Malhotra在宣布得獎者名單時表示：「 鑑於目前的全球氣候變遷危機和淡水資源的日益稀缺，對淡水供應管理創新解決方案的迫切需求不容忽視。這些創新重塑了我們的用水方式，促進了水資源使用和保護的最佳化。HCL始終致力於支援這些創新，以產生積極的全球影響。祝賀『2024年水創業者創新計畫』的得獎者。」

世界經濟論壇常務董事Olivier Schwab表示：「氣候變遷、污染和過度使用對地球的淡水供應構成了嚴重威脅。UpLink和HCL正在圍繞處於早期發展階段、重點關注水資源的創業者建立一個創新生態系統，為他們提供茁壯成長所需的資源、專業知識和關鍵資金。這些『水創業者』所創造的解決方案將在推動必要的轉型變革方面扮演關鍵角色，從而為所有人塑造一個永續的、具有水資源韌性的未來。」

前十大創新者中的兩人受邀在2023年達沃斯世界經濟論壇年會上展示他們的解決方案：

FieldFactors執行長兼共同創辦人Karina Peña 表示：「 我們很高興也很榮幸被評為零水資源浪費挑戰賽優勝者。加入這一行列能把我們的技術推向全球舞臺，強化社群抵禦氣候變遷影響的能力。 」 FieldFactors 是一家水科技初創企業，為城市水資源管理和氣候適應提供循環解決方案。該公司專門從事適應氣候變遷的工作，設計並實施綜合解決方案，以因應城市洪水、乾旱和熱負荷，並利用綠色空間促進生物多樣性。

表示：「 是一家水科技初創企業，為城市水資源管理和氣候適應提供循環解決方案。該公司專門從事適應氣候變遷的工作，設計並實施綜合解決方案，以因應城市洪水、乾旱和熱負荷，並利用綠色空間促進生物多樣性。 Fluid Analytics執行長Asim R. Bhalerao表示：「 被評為水創業者是對我們消除城市水污染願景的肯定。我們期待與HCL和UpLink以及世界經濟論壇合作，在全球達成我們的願景。 」 Fluid Analytics Inc.是一家水分析公司，致力於解決城市水污染問題。Fluid Analytics Inc.利用在不同資料集上訓練的獨特數學和機器學習模型，成功部署了各種解決方案，監測了超過15億升的城市水污染，支援每天處理和再利用8億升水。

獲得HCL Group獎金和UpLink支持的其他企業家包括：

除資金獎勵外，得獎者還將獲得參加世界經濟論壇及其合作夥伴主導的活動、專案和社群的獨家機會。

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