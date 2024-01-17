NielsenIQ与TransUnion合作，利用第一方零售购买数据实现定向广告

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球衡量和数据分析领域的领导者NielsenIQ宣布与TransUnion (NYSE: TRU)旗下的营销解决方案业务TruAudience® 达成一项协议，双方将把NielsenIQ的消费者数据与合作伙伴的身份空间连接起来，从而实现受众建模。此次合作充分利用NielsenIQ关于快速消费品(FMCG)购买的第一方数据和TransUnion的身份解决方案，通过将双方的数据连接起来，帮助媒体和广告技术公司根据消费者的购买情况创建有影响力的特定受众群体营销活动。

双方的合作克服了长期以来在利用FMCG线下消费者购买行为数据时面临的障碍。客户可将NielsenIQ的数据作为“种子受众”，根据人口统计学和FMCG购买行为来创建精确的类似细分受众群体。双方此次合作的主要亮点包括：

可与零售媒体网络相媲美的精准定向： 通过利用购买数据，媒体和广告技术公司可针对开放式网络打造解决方案

通过利用购买数据，媒体和广告技术公司可针对开放式网络打造解决方案 不受数据弃用影响的持久性： 交易数据不受数据弃用的影响，并且当结合TransUnion的身份图所提供的强大离线身份识别功能时，可在没有Cookie和移动广告ID的情况下实现受众定向

交易数据不受数据弃用的影响，并且当结合TransUnion的身份图所提供的强大离线身份识别功能时，可在没有Cookie和移动广告ID的情况下实现受众定向 全球规模和可访问性：NielsenIQ是全球唯一提供此类规模数据的公司。通过NielsenIQ的“全面视角”(Full View™)工具，媒体和广告技术公司可无缝访问宝贵的第一方数据，从而大幅提升受众定向能力。

NielsenIQ高级副总裁兼合作伙伴和新垂直行业全球主管Brett Jones表示：“NielsenIQ可为媒体和广告技术公司提供最全面、最具可操作性的数据洞察，帮助它们更好地为FMCG品牌服务。通过与TransUnion合作，将我们的数据与媒体平台连接起来，我们能够引领行业重新定义未来的受众定向，提供以隐私为中心的解决方案，并为更具影响力、可获得更大成果的营销活动铺平道路。”

利用TransUnion的身份解决方案，媒体公司可将NielsenIQ的数据解析为自己独有的身份视图，并开始建立受众群体。随着市场向零售媒体网络转移，双方的合作使媒体和广告技术公司能够在开放式网络上提供表现更佳的定向服务。

TransUnion媒体与娱乐垂直行业高级副总裁Julie Clark表示：“通过与NielsenIQ建立战略合作伙伴关系，我们使FMCG营销人员和媒体公司能够提供个性化的体验，如同拥有零售媒体网络的第一方数据那样。我们正在共同打造具有前瞻性的广告行业新格局，将相关性、有效性和消费者隐私放在首要位置。”

如需进一步了解NielsenIQ对数据隐私的坚定承诺并访问其价值非凡的第一方数据库，请访问https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/。如需深入了解TransUnion的TruAudience营销解决方案，请访问https://www.transunion.com/solution/truaudience。

关于NIQ

NIQ是世界领先的消费者情报公司，提供对消费者购买行为最全面的见解并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK合并，从而将这两家具有重要全球影响力的行业领先公司整合在一起。NIQ借助最先进的平台和高级分析功能提供综合零售资讯和最全面的消费者洞见，为客户提供强大的“全面视角”(Full View™)。

NIQ是Advent International的投资组合公司，业务遍及100多个市场，覆盖全球90%以上的人口。如需了解更多信息，请访问NIQ.com。

关于TransUnion (NYSE:TRU)

TransUnion是一家全球信息和洞察公司，在30多个国家开展业务，拥有超过12,000名员工。通过确保每个人在市场上都有可靠的代表，我们使信任成为可能。为达成这个目标，我们为每个人建立了Tru™写照——这是一个可操作的消费者视图，由我们精心管理。通过并购和技术投资，我们开发了多种创新的解决方案。这些解决方案不仅夯实了我们在核心信用方面的强大基础，还使我们的业务扩展到营销、欺诈、风险和高级分析等领域。得益于此，消费者和企业可以更有信心地进行交易，并取得丰硕成果。我们将其称为“信息造福人类”(Information for Good®)，它为全球数百万人带来了经济机会、卓越体验和个人赋权。http://www.transunion.com/business

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