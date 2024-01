A Arábia Saudita e a OCDE concordam em impulsionar a cooperação entre si em uma ampla gama de iniciativas de políticas públicas

Saudi Arabia’s Minister of Economy and Planning, HE Faisal F. Alibrahim, signs agreement with OECD Secretary-General Mathias Cormann to expand cooperation between Saudi Arabia and the OECD, at the World Economic Forum Annual Meeting 2024 in Davos, Switzerland. (Photo: AETOSWire)

DAVOS, Suíça--(BUSINESS WIRE)--O Reino da Arábia Saudita e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) celebraram hoje um memorando de entendimento (MoU) para reforçar a cooperação

A parceira estratégica, assinada durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2024 em Davos, na Suíça, demonstra a perspectiva do Reino orientada a soluções para o multilateraismo e sua disposição de desenvolver estruturas institucionais equilibradas e colaborativas para a prosperidade sustenada.

Segundo Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economia e de Planejamento, a parceria entre a Arábia Saudita e a OCDE dará um novo impulso ao próspero cenário de investimentos do Reino por meio de políticas e regulamentações colaborativas que favoreçam a conveniência e a participação do setor privado na economia saudita, que se desenvolve rapidamente.

“As parcerias internacionais com organizações como a OCDE são vitais para o aprimoramento contínuo de nossas capacidades institucionais e para facilitar a transferência de conhecimento e tecnologia. Em virtude dessa parceria com a OCDE, desenvolveremos políticas públicas robustas que se alinham com as melhores práticas internacionais e que podem estimular ainda mais o impulso da Visão Saudita 2030”.

A colaboração se dará de várias formas, entre elas pesquisa conjunta, troca de informações, intercâmbio de dados estatísticos, organização de reuniões e eventos e apoio ao cumprimento dos padrões da OCDE pela Arábia Saudita, o que inclui avaliação e análises comparativas de práticas políticas.

A Arábia Saudita já participa em nove comitês da OCDE e cumpre com sete instrumentos legais da OCDE. A colaboração ampliará a cooperação do Reino com a organização em áreas de políticas, entre elas a governança pública e a política normativa, habilidades e educação, governança corporativa e finanças, política de investimentos, anticorrupção e promoção do comércio.

A fim de desbloquear totalmente o potencial da parceria, o Reino criou um comitê interministerial, formado pelo Ministério de Assuntos Estrangeiros, pelo Ministério de Finanças e pelo Ministério de Economia e de Planejamento.

A parceria destaca a dedicação à boa governança, integridade, transparência e políticas comprovadas.

Enquanto a Arábia Saudita prossegue com a Visão Saudita 2030, as colaborações globais serão cruciais para a elaboração de políticas que fomentem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento social.