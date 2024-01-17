沙烏地阿拉伯與經濟合作及發展組織達成協議，將就大量公共政策展開合作

沙烏地阿拉伯經濟與計劃大臣Faisal F. Alibrahim閣下與OECD秘書長Mathias Cormann於在瑞士達弗斯召開的2024年世界經濟論壇 (WEF) 年度大會上簽署協議，擴大沙烏地阿拉伯與OECD的合作。（照片來源：AETOSWire）

沙烏地阿拉伯經濟與計劃大臣Faisal F. Alibrahim閣下與OECD秘書長Mathias Cormann於在瑞士達弗斯召開的2024年世界經濟論壇 (WEF) 年度大會上簽署協議，擴大沙烏地阿拉伯與OECD的合作。（照片來源：AETOSWire）

瑞士，達弗斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯王國與經濟合作及發展組織（以下簡稱「OECD」）於今日簽署了一份備忘錄 (MoU)，以加強雙邊合作，推動經濟、稅務、企業監管、環保永續等方面的大量公共政策。

雙方在瑞士達弗斯召開的2024年世界經濟論壇 (WEF) 年度大會上簽署了這份戰略性合作關係。它不僅反映沙烏地阿拉伯王國依循解決方案實現多邊主義的做法，也表達該國為實現永續繁榮而打造平衡、合作體制的意願。

經濟與計劃大臣Faisal F. Alibrahim閣下表示，沙烏地阿拉伯與OECD的合作關係將透過合作政策與監管，鼓勵具競爭力的私營部門投入沙烏地阿拉伯急速多元化的經濟，進一步促長該王國原已蓬勃的投資氣象。

「要持續強化我們的體制並促進知識和技術轉讓，關鍵在於與OECD這樣的國際組織合作。我們將透過與OECD締結的這份合作關係，進一步發展最能夠配合國際共識的穩健公共政策，激發『沙烏地願景2030』的動能。」

這項合作的開展將採取多種形式，包括合作研究、資訊交流、分享統計資料、舉辦會議和活動，並支援沙烏地阿拉伯達到OECD的標準，包括政策執行的評估與比較分析。

沙烏地阿拉伯已參加過九場OECD會議，並遵守OECD的七分法律文書。這次合作將深化該王國與OECD就公共治理和監管政策、技術與教育、企業監管與金融、投資政策、反貪腐及貿易便利化等方面展開的合作。

這份合作關係著重於實踐良善治理、誠信、透明化和以實證為本的政策。沙烏地阿拉伯正依循「沙烏地願景2030」向前邁進，在制定政策促進經濟成長、環保永續及社會發展的過程中，全球合作將扮演關鍵要角。

資料來源： AETOSWire

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