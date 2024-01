PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Biocodex, een Franse farmaceutische groep met expertise op het gebied van microbiota, de gezondheid van vrouwen, weesziekten, en My Health, een Belgisch biotechbedrijf gespecialiseerd in microbiota-oplossingen, kondigen aan dat zij een licentieovereenkomst hebben getekend voor verschillende landen waarin de Biocodex Groep actief is, om het DUOSPORE®-voedingssupplement op de markt te brengen.

My Health werd in 2017 opgericht door Raf Dybajlo. In 2021 publiceerde het bedrijf een klinische studie in The Lancet Gastroenterology & Hepatology over de werkzaamheid van de eigen stammen van My Health, MY01 & MY02, bij de behandeling van functionele dyspepsie (onverklaarde maagklachten).

