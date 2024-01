HCL Group e UpLink anunciam vencedores do Zero Water Waste Challenge, parte da Iniciativa de Inovação Aquapreneur

L- Roshni Nadar Malhotra, Chairperson, HCLTech along with the two Aquapreneurs at World Economic Forum 2024 (Photo: Business Wire)

DAVOS-KLOSTERS (Suíça)--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, um conglomerado mundial, e UpLink, a plataforma aberta de inovação do Fórum Econômico Mundial, anunciaram hoje os 10 principais empreendedores com foco na água que receberão um prêmio econômico no total de CHF 1,9 milhão como parte do desafio Zero Water Waste Challenge. O HCL Group se comprometeu a investir até US$ 15 milhões para impulsionar a inovação no setor da água doce durante cinco anos – até 2027. Em menos de um ano, o compromisso do HCL Group viu um retorno de 10 vezes sobre o seu investimento, já que o primeiro grupo de “aquaempreendedores” arrecadou coletivamente US$ 54,5 milhões após se unir ao Ecossistema de Inovação da UpLink.

O Zero Water Waste Challenge é o segundo de cinco desafios de inovação do HCL Group e da Iniciativa de Inovação Aquapreneur da UpLink. O foco deste ano foi a captação e proteção do abastecimento de água doce, a reutilização da água e a reciclagem de materiais, além da poupança de água na agricultura.

Os 10 principais empreendedores focados na água – ou “aquaempreendedores” – foram selecionados de um grupo de 192 candidatos do mundo inteiro. A maioria veio da África (16%), Ásia (18%) e Europa (13%). Esses talentos inovadores são de oito países diferentes e trazem soluções de ponta em áreas como reutilização de águas cinzas, captação de águas pluviais, filtragem avançada, agricultura de precisão e análise de dados e inteligência artificial (IA).

Ao anunciar os vencedores, Roshni Nadar Malhotra, presidente da HCLTech, disse: “ Diante da crise mundial das mudanças climáticas e da escassez cada vez maior de recursos de água doce, não podemos ignorar a necessidade urgente de soluções inovadoras para gerenciar nossos abastecimentos de água doce. Essas inovações remodelam a nossa abordagem à água, otimizando a sua utilização e conservação. A HCL está comprometida em apoiar essas inovações para conseguir um impacto global positivo. Parabéns aos ganhadores da Iniciativa de Inovação Aquapreneur 2024”.

“ “As mudanças climáticas, a poluição e o uso excessivo representam uma grave ameaça ao abastecimento de água doce do planeta”, afirmou Olivier Schwab, diretor geral do Fórum Econômico Mundial. “A UpLink e a HCL estão criando um ecossistema de inovação em torno de empreendedores em estágio inicial com foco na água que lhes fornecerá os recursos, a experiência e o financiamento essenciais para prosperar. As soluções criadas por esses ‘aquaempreendedores’ desempenharão um papel crucial na hora de concretizar a mudança transformadora necessária para moldar um futuro sustentável e resiliente à água para todo mundo.”

Dois dos 10 maiores talentos inovadores foram selecionados para apresentar suas soluções na reunião anual do Fórum Econômico Mundial de 2023, em Davos (Suíça):

“ É uma grande honra e satisfação ser reconhecida como vencedora do Zero Water Waste Challenge ”, comentou Karina Peña, CEO e fundadora da FieldFactors . “ Participar deste grupo nos permitirá levar nossa tecnologia ao cenário internacional, aumentando a resiliência da comunidade diante dos impactos das mudanças climáticas. A FieldFactors é uma startup de tecnologia hídrica que fornece soluções circulares para gestão urbana de água e adaptação climática. Especializada na adaptação às mudanças climáticas, a empresa concebe e implementa soluções integradas para combater inundações urbanas, secas e estresse térmico, promovendo a biodiversidade com espaços verdes.

" Ser nomeado 'aquaempreendedor' é uma validação da nossa visão de eliminar a poluição da água urbana", disse Asim R. Bhalerao, CEO da Fluid Analytics. " Mal podemos esperar para trabalhar com a HCL e a UpLink no Fórum Econômico Mundial para dar vida à nossa visão de maneira global. " A Fluid Analytics Inc. é uma empresa de análise de água comprometida em lidar com a poluição da água urbana. Com modelos matemáticos e de aprendizado de máquina exclusivos treinados em diversos conjuntos de dados, a Fluid Analytics Inc. implementou soluções bem-sucedidas, monitorando mais de 1,5 bilhão de litros de poluição da água urbana e permitindo o tratamento e reutilização de 800 milhões de litros diariamente.

Os outros empreendedores que receberam prêmios em dinheiro do HCL Group e apoio da UpLink são:

Além da recompensa econômica, os vencedores receberão acesso exclusivo a eventos, projetos e comunidades lideradas pelo Fórum Econômico Mundial e parceiros.