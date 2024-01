NielsenIQ en TransUnion werken samen om doelgerichte reclame mogelijk te maken aan de hand van eersterangs retailaankoopgegevens

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ, een internationale leider op gebied van metingen en gegevensanalyse, maakt een akkoord bekend met het marketingoplossingenbedrijf van TransUnion (NYSE: TRU), TruAudience® , om NielsenIQ’s consumentengegevens te verbinden met identiteitsruimtes van partners voor het modelleren van doelgroepen. Deze samenwerking wendt de eersterangsgegevens van NielsenIQ over FMCG-aankopen (fast-moving consumer goods) en de Identity Resolution van TransUnion voor gegevensconnectiviteit aan om Media- en AdTech-bedrijven te helpen campagnes met grote impact te creëren met doelgroepsegmenten geïnformeerd door aankopen van consumenten.

De alliantie overwint historische barrières voor het aanwenden van offline gegevens over consumentengedrag voor FMCG's. Klanten kunnen de gegevens van NielsenIQ als "Seed Audience" gebruiken om nauwkeurige, gelijkaardige segmenten te creëren op basis van demografie en FMCG-koopgedrag. Belangrijke hoogtepunten van deze samenwerking zijn onder andere:

Nauwkeurige doelgerichtheid, vergelijkbaar met Retail Media Networks: aan de hand van koopgegevens kunnen Media- en AdTech-bedrijven oplossingen creëren voor het open internet

aan de hand van koopgegevens kunnen Media- en AdTech-bedrijven oplossingen creëren voor het open internet Duurzaam dankzij Data Deprecation: transactiegegevens worden niet getroffen door data deprecation, en indien gekoppeld met de robuuste offline-identiteitsgrafiek van TransUnion, biedt het een weg voor targeting nu cookies en mobile ad-ID's verdwijnen

transactiegegevens worden niet getroffen door data deprecation, en indien gekoppeld met de robuuste offline-identiteitsgrafiek van TransUnion, biedt het een weg voor targeting nu cookies en mobile ad-ID's verdwijnen Globale schaal en toegankelijkheid: NielsenIQ is de enige speler ter wereld die gegevens op deze schaal verstrekt. Aan de hand van haar Full View™ kunnen Media- en AdTech-bedrijven moeiteloos toegang krijgen tot eersterangs gegevens van onschatbare waarde, waarmee zij de targetingcapaciteiten van hun doelgroep kunnen transformeren.

"NielsenIQ kan media- en adtech-bedrijven wapenen om FMCG-merken beter te dienen met de meest omvattende en bruikbare gegevensinzichten die momenteel beschikbaar zijn," zegt Brett Jones, SVP, internationaal hoofd voor partnerschappen en nieuwe verticale structuren van NielsenIQ. "Via onze samenwerking met TransUnion om onze gegevens met mediaplatformen te verbinden, staan we in de frontlinie om de toekomst van doelgroeptargeting te herdefiniëren, dankzij het leveren van op privacy gerichte oplossingen en het effenen van het pad voor succesvollere campagnes met een grotere impact.”

Door de identiteit van TransUnion te gebruiken, kunnen mediabedrijven de gegevens van NielsenIQ omzetten naar hun eigen visie op identiteit en beginnen met het aanmaken van doelgroepen. In een markt die aan het verschuiven is naar Retail Media Networks, stelt deze samenwerking Media- en AdTech-bedrijven in staat om betere prestaties te leveren door op het open netwerk te mikken.

“Ons strategische partnerschap met NielsenIQ maakt het voor FMCG-marketeers en mediabedrijven mogelijk om gepersonaliseerde ervaringen te leveren alsof zij de eersterangs gegevens van Retail Media Networks hadden," aldus Julie Clark, SVP Media & Entertainment Vertical bij TransUnion. "Samen geven we vorm aan een op de toekomst gericht reclamelandschap dat voorrang geeft aan relevantie, doeltreffendheid en de privacy van de consument."

Voor meer informatie over de niet-aflatende inzet van NielsenIQ voor privacy van gegevens en toegang tot haar schat aan eersterangs gegevens, gaat u naar https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/. Voor een dieper begrip van de TruAudience-marketingoplossingen van TransUnion, gaat u naar https://www.transunion.com/solution/truaudience.

Over NIQ

NIQ is 's werelds toonaangevende bedrijf voor consumenteninformatie, die het meest volledige begrip biedt van het koopgedrag van consumenten en nieuwe wegen naar groei onthult. In 2023 ging NIQ in zee met GfK, waardoor twee sectorleiders met ongeëvenaarde mondiale armslag werden samengebracht. Aan de hand van een holistische retailmeting en zeer omvattende consumentinzichten, verkregen door geavanceerde analyse via zeer moderne platformen, levert NIQ de Full View™.

NIQ is een portfoliobedrijf van Advent International dat actief is in meer dan 100 markten en meer dan 90% van de wereldbevolking bereikt. Ga voor meer informatie naar NIQ.com.

Over TransUnion (NYSE:TRU)

TransUnion is een internationaal informatie- en inzichtenbedrijf met meer dan 12.000 medewerkers actief in meer dan 30 landen. We maken vertrouwen mogelijk door te verzekeren dat elke persoon op betrouwbare wijze op de marktplaats is vertegenwoordigd. Dit doen we aan de hand van een Tru™-opname van elke persoon: een bruikbare weergave van consumenten, met zorg beheerd. Via onze overnames en technologie-investeringen hebben we innovatieve oplossingen ontwikkeld die verder gaan dan onze sterke fundering in core credit in gebieden zoals marketing-, fraude-, risico- en geavanceerde analyse. Hierdoor kunnen consumenten en bedrijven met meer vertrouwen transacties uitvoeren en grote dingen verwezenlijken. We noemen dit Information for Good® — en het zorgt voor economische kansen, geweldige ervaringen en persoonlijke verbetering voor miljoenen mensen over de hele wereld. http://www.transunion.com/business

