NielsenIQ與TransUnion合作，利用第一方零售購買資料實現定向廣告

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球衡量和資料分析領域的領導者NielsenIQ宣布與TransUnion (NYSE: TRU)旗下的行銷解決方案業務TruAudience® 達成一項協議，雙方將把NielsenIQ的消費者資料與合作夥伴的身分空間連結起來，從而完成受眾建模。此次合作充分利用NielsenIQ關於快速消費品(FMCG)購買的第一方資料和TransUnion的身分解決方案，透過將雙方的資料連結起來，協助媒體和廣告科技公司根據消費者的購買情況建立有影響力的特定受眾群體行銷活動。

雙方的合作克服了過去在利用FMCG線下消費者購買行為資料時面臨的障礙。客戶可將NielsenIQ的資料做為「種子受眾」，根據人口統計學和FMCG購買行為來建立精確的類似細分受眾群體。雙方此次合作的主要亮點包括：

可與零售媒體網路相媲美的精準定向： 透過利用購買資料，媒體和廣告科技公司可針對開放式網路打造解決方案

透過利用購買資料，媒體和廣告科技公司可針對開放式網路打造解決方案 不受資料棄用影響的持久性： 交易資料不受資料棄用的影響，並且當結合TransUnion的身分圖所提供的強大離線身分辨識功能時，可在沒有Cookie和行動廣告ID的情況下完成受眾定向

交易資料不受資料棄用的影響，並且當結合TransUnion的身分圖所提供的強大離線身分辨識功能時，可在沒有Cookie和行動廣告ID的情況下完成受眾定向 全球規模和可及性：NielsenIQ是全球唯一提供此類規模資料的公司。透過NielsenIQ的「全面視角」(Full View™)工具，媒體和廣告科技公司可順暢造訪寶貴的第一方資料，從而大幅提升受眾定向能力。

NielsenIQ資深副總裁兼合作夥伴和新垂直產業全球主管Brett Jones表示：「NielsenIQ可為媒體和廣告科技公司提供最全面、最具可操作性的資料洞察，協助它們更好地為FMCG品牌提供服務。透過與TransUnion合作，將我們的資料與媒體平台連結起來，我們能夠引領產業重新定義未來的受眾定向，提供以隱私為中心的解決方案，並為更具影響力、更成功的行銷活動奠定基礎。」

利用TransUnion的身分解決方案，媒體公司可將NielsenIQ的資料解析為自己獨有的身分視圖，並開始建立受眾群體。隨著市場向零售媒體網路轉移，雙方的合作使媒體和廣告科技公司能夠在開放式網路上提供表現更佳的定向服務。

TransUnion媒體與娛樂垂直產業資深副總裁Julie Clark表示：「透過與NielsenIQ建立策略性合作夥伴關係，我們使FMCG行銷人員和媒體公司能夠提供個人化的體驗，如同擁有零售媒體網路的第一方資料那樣。我們正在共同打造具有前瞻性的廣告產業新格局，將相關性、有效性和消費者隱私放在首要位置。」

如欲進一步瞭解NielsenIQ對資料隱私的堅定承諾並利用其價值非凡的第一方資料庫，請造訪https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/。如欲深入瞭解TransUnion的TruAudience行銷解決方案，請造訪https://www.transunion.com/solution/truaudience。

關於NIQ

NIQ是世界首屈一指的消費者情報公司，提供對消費者購買行為最全面的見解並指出新的成長途徑。2023年，NIQ與GfK合併，從而將這兩家具有重要全球影響力的產業龍頭整合在一起。NIQ借助最先進的平台和進階分析功能提供綜合零售資訊和最全面的消費者洞見，為客戶提供強大的「全面視角」(Full View™)。

NIQ是Advent International的投資組合公司，業務遍及100多個市場，涵蓋全球90%以上的人口。如欲瞭解更多資訊，請造訪NIQ.com。

關於TransUnion (NYSE:TRU)

TransUnion是一家全球資訊和洞察公司，在30多個國家開展業務，擁有超過12,000名員工。透過確保每個人在市場上都有可靠的代表，我們使信任成為可能。為達成這個目標，我們為每個人建立了Tru™寫照——這是一個可操作的消費者視圖，由我們精心管理。透過購併和科技投資，我們開發了多種創新的解決方案。這些解決方案不僅鞏固了我們在核心信用方面的強大基礎，還使我們的業務擴充到行銷、詐騙、風險和進階分析等領域。歸功於此，消費者和企業可以更有信心地進行交易，並取得豐碩成果。我們將其稱為「資訊造福人類」(Information for Good®)，它為全球數百萬人帶來了經濟機會、卓越體驗和個人賦權。http://www.transunion.com/business

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