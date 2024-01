HCL Group et UpLink annonce les lauréats du Zero Water Waste Challenge qui s'inscrit dans le cadre de l'Aquapreneur Innovation Initiative

L- Roshni Nadar Malhotra, Chairperson, HCLTech along with the two Aquapreneurs at World Economic Forum 2024 (Photo: Business Wire)

DAVOS-KLOSTERS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--HCL Group , un conglomérat mondial, et UpLink , la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, annoncent aujourd’hui les dix meilleurs entrepreneurs axés sur l’eau qui recevront un prix financier d’un montant total de 1,9 million CHF dans le cadre du Zero Water Waste Challenge. HCL Group s’est engagé à investir 15 millions de dollars pour stimuler l’innovation dans le secteur de l’eau douce pendant cinq ans jusqu’en 2027. En moins d’un an, l’engagement de HCL Group a généré un retour sur investissement de x10, le premier groupe d’Aquapreneurs ayant levé collectivement 54,5 millions de dollars après avoir rejoint l’UpLink Innovation Ecosystem.

Le Zero Water Waste Challenge est le deuxième d'une série de cinq défis d’innovation organisés dans le cadre de l'Aquapreneur Innovation Initiative de HCL Group et d'UpLink. Pour cette nouvelle édition, le défi portait sur la captation et la protection de l’approvisionnement en eau douce, la réutilisation de l’eau et le recyclage des matériaux, et l'économie d’eau dans l’agriculture.

Les dix meilleurs entrepreneurs axés sur l’eau, ou Aquapreneurs, ont été sélectionnés parmi 192 candidats du monde entier. La plupart des candidatures provenaient d’Afrique (16 %), d’Asie (18 %) et d’Europe (13 %). Ces innovateurs viennent de huit pays différents et apportent des solutions innovantes dans des domaines tels que la réutilisation des eaux usées, la captation d’eau de pluie, la filtration avancée, l’agriculture de précision, l’analyse de données et l’IA.

Annonçant les lauréats, Roshni Nadar Malhotra, présidente de HCLTech, déclare : « Compte tenu de la crise mondiale actuelle du changement climatique et de la rareté croissante des ressources en eau douce, le besoin urgent pour des solutions innovantes permettant de gérer nos approvisionnements en eau douce ne peut être ignoré. Ces innovations remodèlent notre approche de l’eau, en optimisant son utilisation et sa conservation. HCL s’engage à soutenir ces innovations pour un impact mondial positif. Félicitations aux lauréats de l’édition de l'Aquapreneur Innovation Initiative 2024. »

« Le changement climatique, la pollution et la surutilisation constituent une grave menace pour l’approvisionnement en eau douce de la planète », déclare Olivier Schwab, directeur général du Forum économique mondial. « UpLink et HCL construisent un écosystème d’innovation autour d’entrepreneurs en phase précoce axés sur l’eau qui leur fourniront les ressources, l’expertise et le financement vital dont ils ont besoin pour prospérer. Les solutions créées par ces Aquapreneurs joueront un rôle crucial dans la concrétisation du changement transformateur nécessaire pour façonner un avenir durable et résilient pour tous. »

Deux des dix meilleurs innovateurs ont été sélectionnés pour présenter leurs solutions lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en 2023 :

« Nous sommes ravis et honorés d’être reconnus comme gagnants du Zero Water Waste Challenge », déclare Karina Peña, CEO et cofondatrice de FieldFactors . « Cette reconnaissance nous permettra d’amener notre technologie sur la scène mondiale, augmentant la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique. » FieldFactors est une startup de technologie de l’eau fournissant des solutions circulaires pour la gestion de l’eau urbaine et l’adaptation climatique. Spécialisée dans l’adaptation au changement climatique, l’entreprise conçoit et met en œuvre des solutions intégrées pour lutter contre les inondations urbaines, la sécheresse et le stress thermique, en favorisant la biodiversité avec des espaces verts.

« Être nommé Aquapreneur est une validation de notre vision visant à éliminer la pollution de l'eau urbaine », déclare Asim R. Bhalerao, CEO de Fluid Analytics. « Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec HCL, UpLink et le Forum économique mondial pour donner vie à notre vision à l'échelle mondiale. » Fluid Analytics Inc. est une société d'analyse de l'eau engagée dans la lutte contre la pollution de l'eau en milieu urbain. Avec des modèles mathématiques et d'apprentissage automatique uniques formés sur divers ensembles de données, Fluid Analytics Inc. a déployé avec succès des solutions surveillant plus de 1,5 milliard de litres d'eau urbaine et permettant le traitement et la réutilisation de 800 millions de litres par jour.

Les autres entrepreneurs qui ont reçu des prix financiers de HCL Group et le soutien d’UpLink sont :

En plus de la récompense financière, les gagnants recevront un accès exclusif aux événements, projets et communautés du Forum économique mondial et de ses partenaires.

