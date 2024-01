NielsenIQ und TransUnion vereinbaren Zusammenarbeit, um zielgerichtete Werbung mit Einkaufsdaten von Erstanbietern zu ermöglichen

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Messung und Datenanalyse, kündigt eine Vereinbarung mit TransUnion (NYSE: TRU) Geschäftsbereich für Marketinglösungen, TruAudience® , an, um die Verbraucherdaten von NielsenIQ mit den Identitätsräumen der Partner für die Publikumsmodellierung zu verbinden. Diese Kooperation setzt die First-Party-Daten von NielsenIQ über Käufe von schnelllebigen Konsumgütern (fast-moving consumer goods, FMCG) und die Identity Resolution von TransUnion für die Datenkonnektivität ein, um Medien- und AdTech-Unternehmen bei der Erstellung wirkungsvoller Kampagnen mit Zielgruppensegmenten zu unterstützen, die auf den Käufen der Verbraucher basieren.

Das Bündnis räumt historische Hindernisse bei der Nutzung von Offline-Kaufverhaltensdaten für FMCGs aus dem Weg. Die Kunden können nun die Daten von NielsenIQ als „Seed Audience“ nutzen, um auf Basis demografischer Daten und des FMCG-Kaufverhaltens präzise Look-alike-Segmente zu erstellen. Zu den Highlights dieser Zusammenarbeit gehören:

Präzises Targeting, das mit Retail Media Networks vergleichbar ist: Durch die Nutzung von Kaufdaten können Medien- und AdTech-Unternehmen Lösungen für das Open Web entwickeln

Durch die Nutzung von Kaufdaten können Medien- und AdTech-Unternehmen Lösungen für das Open Web entwickeln Stabil auch bei Datenverlust: Transaktionsdaten sind nicht vom Datenverlust betroffen und bieten in Verbindung mit der robusten Offline-Kennung des Identitätsgraphen von TransUnion eine Möglichkeit für das Targeting, auch wenn Cookies und mobile Werbe-IDs entfallen.

Transaktionsdaten sind nicht vom Datenverlust betroffen und bieten in Verbindung mit der robusten Offline-Kennung des Identitätsgraphen von TransUnion eine Möglichkeit für das Targeting, auch wenn Cookies und mobile Werbe-IDs entfallen. Globale Reichweite und Zugänglichkeit: NielsenIQ ist der einzige weltweit aktive Anbieter von Daten in diesem Umfang. Durch Full View™ erhalten Medien- und AdTech-Unternehmen direkten Zugriff auf wertvolle First-Party-Daten, mit denen sie ihre Targeting-Möglichkeiten verbessern können.

„NielsenIQ versetzt Medien- und Adtech-Unternehmen in die Lage, FMCG-Marken mit den umfassendsten und am besten verwertbaren Dateneinsichten zu versorgen“, so Brett Jones, SVP, Global Head of Partnerships and New Verticals, NielsenIQ. „Durch die Zusammenarbeit mit TransUnion, um unsere Daten mit Medienplattformen zu vernetzen, nehmen wir eine Vorreiterrolle bei der Neudefinition der Zukunft des Audience Targeting ein, liefern datenschutzgerechte Lösungen und ebnen den Weg für wirkungsvollere und erfolgreichere Kampagnen.“

Unter Verwendung der Kennung von TransUnion können Medienunternehmen die Daten von NielsenIQ in ihre eigene Sicht auf die Identität überführen und mit der Erstellung von Zielgruppen beginnen. In einem Markt, der sich immer mehr in Richtung Retail Media Networks verlagert, ermöglicht diese Zusammenarbeit Medien- und AdTech-Unternehmen ein leistungsfähigeres Targeting im Open Web.

„Durch unsere strategische Partnerschaft mit NielsenIQ erhalten FMCG-Marketer und Medienunternehmen die Möglichkeit, personalisierte Erlebnisse zu liefern, als würden sie über die First-Party-Daten von Retail Media Networks verfügen“, so Julie Clark, SVP, Media & Entertainment Vertical, TransUnion. „Gemeinsam werden wir eine zukunftsorientierte Werbelandschaft gestalten, in der Relevanz, Effektivität und der Schutz der Verbraucherdaten im Vordergrund stehen.“

Wenn Sie mehr über NielsenIQs unermüdliches Engagement für den Datenschutz und den Zugang zu seinem Bestand an First-Party-Daten erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/. Um die TruAudience Marketing-Lösungen von TransUnion näher kennenzulernen, besuchen Sie bitte https://www.transunion.com/solution/truaudience .

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer-Intelligence-Unternehmen, das das beste Verständnis für das Kaufverhalten der Verbraucher hat und so neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Im Jahr 2023 schloss sich NIQ mit GfK zusammen, wodurch die beiden Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite zusammengeführt wurden. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Handels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen gewonnen werden, liefert NIQ die Full View™.

NIQ ist ein Portfoliounternehmen von Advent International, das in über 100 Märkten tätig ist und mehr als 90 % der Weltbevölkerung erfasst. Weitere Informationen erhalten Sie unter NIQ.com.

Über TransUnion (NYSE:TRU)

TransUnion ist ein weltweit tätiges Daten- und Analyseunternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern. Wir schaffen Vertrauen, da wir dafür sorgen, dass jede Person auf dem Markt verlässlich vertreten wird. Dies erreichen wir mit einem Tru™-Bild jeder Person: eine handlungsorientierte Sicht auf die Verbraucher, die sorgfältig verwaltet wird. Durch unsere Akquisitionen und Investitionen in Technologie konnten wir innovative Lösungen entwickeln, die über unser starkes Fundament im Kreditgeschäft hinausgehen und Bereiche wie Marketing, Betrug, Risiko und fortschrittliche Analytik umfassen. So können Verbraucher und Unternehmen vertrauensvoller Transaktionen durchführen und Großes erreichen. Wir nennen dies Information for Good® — und es eröffnet Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wirtschaftliche Chancen, großartige Erfahrungen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. http://www.transunion.com/business

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.