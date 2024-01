ExaGrid annonce une nouvelle gamme de produits 2U à haute densité pour une meilleure efficacité de l’espace de rack

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du marché, a annoncé aujourd’hui deux nouvelles mises à jour majeures de ses produits. ExaGrid livrera bientôt trois nouveaux modèles d’appliances : l’EX54, l’EX84 et l’EX189, qui offrent la plus grande capacité de stockage d’un système scale-out parmi toutes les solutions de stockage de sauvegarde sur le marché. En outre, ExaGrid a annoncé qu’en mars 2024, les appliances de stockage de sauvegarde hiérarchisés ExaGrid seront constitueront une cible de stockage d’objets prenant en charge le protocole S3 avec verrouillage des objets.

L’un des points forts de la nouvelle gamme de produits d’ExaGrid est que toutes ses appliances seront désormais disponibles dans des modèles 2U, offrant une grande efficacité en termes d’espace de rack qui permettra aux organisations d’économiser sur le stockage en rack et sur les coûts de refroidissement, tout en s’adaptant aux sauvegardes de données importantes et à la croissance future des données.

La plus grande configuration de système ExaGrid, composée de 32 appliances EX189 dans un seul système scale-out, peut prendre en charge une sauvegarde complète de 6 Po avec une capacité brute de 12 Po, ce qui en fait le plus grand système unique de l’industrie, incluant la déduplication des données. Outre l’augmentation de la capacité de stockage, l’EX189 est quatre fois plus efficace en termes d’espace de rack que les précédentes versions 4U des appliances ExaGrid.

La gamme d’appliances 2U d’ExaGrid comprend désormais les modèles EX189, EX84, EX54, EX36, EX27, EX18 et EX10. Chaque appliance est dotée d’un processeur, d’une mémoire, d’une mise en réseau et d’un espace de stockage, de sorte que la longueur de la fenêtre de sauvegarde reste de longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, ce qui élimine les mises à niveau de chariots élévateurs coûteuses et perturbatrices. Les appliances de tout âge et de toute taille peuvent être utilisées dans un système unique, ce qui élimine le problème de l’obsolescence forcée des produits.

« ExaGrid continue d’innover dans le domaine du stockage de sauvegarde hiérarchisé dans le but d’éliminer tous les défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière de sauvegarde », a déclaré Bill Andrews, président et chef de la direction d’ExaGrid. « En plus de proposer le plus grand système de sauvegarde de l’industrie, nous sommes ravis de proposer toutes nos appliances en format 2U, permettant d’améliorer encore l’aspect financier et l’efficacité en termes d’espace de rack, d’alimentation et de coûts de refroidissement. ExaGrid offre également le seul système doté d’une Landing Zone de cache disque, qui est hiérarchisée vers un référentiel de rétention à long terme avec des données dédupliquées sans accès au réseau, ce qui crée un intervalle d’air à plusieurs niveaux pour la sécurité, et son approche de la déduplication est la seule à ne pas avoir d’impact négatif sur la performance des sauvegardes et des restaurations. Nous invitons les organisations à tester notre système de stockage de sauvegarde hiérarchisé dans leur propre environnement de sauvegarde et à le comparer à leur solution de stockage de sauvegarde actuelle. Nous sommes également heureux d’annoncer qu’ExaGrid sera une cible de stockage d’objets pour Veeam en utilisant le protocole S3, et qu’ExaGrid prendra en charge les sauvegardes M365 directement depuis Veeam. ExaGrid va collaborer avec Veeam pour pouvoir donner à la version S3 d’Object Storage la désignation de “Veeam Ready”. »

En plus des modèles d’appliances 2U, ExaGrid continue de développer sa prise en charge des protocoles et vient d’annoncer sa prise en charge du stockage d’objets S3 avec verrouillage des objets, en plus de sa prise en charge actuelle de NFS, CIFS, Veeam Data Mover, et Veritas NetBackup OST. Dans le cadre de la première version de S3, ExaGrid supportera l’écriture de Veeam vers le stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid en tant que cible de stockage d’objets, y compris Veeam Backup for Microsoft 365 directement vers ExaGrid. ExaGrid supportera d’autres applications de sauvegarde avec S3 dans les prochaines versions.

À propos d'ExaGrid

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d’application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d’application d’ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L’architecture expansive d’ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l’obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non orienté réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d’ingénieurs systèmes d’avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d’autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn . Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients . ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.