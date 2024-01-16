ExaGrid宣布推出全新高密度2U產品系列，協助提高機架空間效率

麻薩諸塞州馬爾堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供業界唯一分級備份儲存解決方案的ExaGrid®今日宣布了兩項重大產品更新。ExaGrid將推出三種全新型號設備：EX54、EX84和EX189。這些設備支援市場上的所有備份儲存系統，可提供最大的單一水平擴展系統儲存容量。此外，ExaGrid還宣布，ExaGrid分級備份存放設備將於2024年3月成為物件儲存系統的目標，支援具有物件鎖定功能的S3協議。

關於升級後的新產品系列，主要亮點之一是所有ExaGrid設備都將採用2U規格，可提高機架空間效率，協助企業節省機架儲存和冷卻成本，同時滿足大型資料備份和未來資料增長的需求。

ExaGrid支援的最大容量系統組態包括32個EX189設備，組成單個水平擴展系統，可容納高達6PB的完整備份和12PB的原始容量，是業界最大的單一備份系統，且支援資料去重功能。除了更大的儲存容量外，EX189的機架空間效率也達到之前4U版本ExaGrid設備的4倍。

目前ExaGrid的2U設備系列包括EX189、EX84、EX54、EX36、EX27、EX18和EX10等型號。每個設備都配備了處理器、記憶體、網路和儲存，可隨資料量的增長保持固定長度的備份窗口，從而避免費用高昂且影響業務連續性的全面性大規模升級。單個水平擴展系統可容納多達32台混合型號設備，支持不同年代生產的各種容量和規格，消除了產品被迫報廢的情況。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid持續推出創新的分級備份儲存產品，旨在協助企業因應備份時面臨的所有挑戰。除了提供業界容量最大的備份系統外，我們很高興以2U規格提供所有設備，能夠在機架空間、電力和冷卻方面降低成本並提高效率。ExaGrid還提供唯一具有磁片緩存着陸區的系統，其分級包括非針對網路的長期保留儲存庫，從而建立了一個可提升系統安全性的分級氣隙，並達成了唯一不會對備份和恢復效能產生負面影響的資料去重方法。我們誠邀企業在自己的備份環境中測試我們的分級備份儲存系統，並與他們目前的備份儲存解決方案進行比較。此外，我們欣然宣布，ExaGrid將成為Veeam（使用S3協議）的物件儲存目標，ExaGrid將直接支援Veeam的M365備份。ExaGrid將與Veeam合作，使S3物件儲存版本符合『Veeam就緒』的要求。」

除了2U設備規格之外，ExaGrid該繼續強化對各種協議的支持，在已經支持NFS、CIFS、Veeam Data Mover和Veritas NetBackup OST的基礎上，進一步宣布支持帶物件鎖定功能的S3物件儲存。第一個S3版本將支持Veeam把ExaGrid做為物件儲存目標，將備份資料寫入ExaGrid分級備份儲存中，包括對Veeam Backup for Microsoft 365的直接支援。ExaGrid將在未來版本中透過S3協議支援其他備份應用。

關於ExaGrid

ExaGrid 提供分級備份存儲，具有獨特的磁盤緩存着陸區、長期保留存儲庫和水平擴展架構。 ExaGrid 的着陸區可提供最快捷的備份、恢復和即時 VM 恢復。留存層可為長期留存提供最低的成本。ExaGrid 的水平擴展架構包括完整的設備，並可確保隨着資料的成長而提供具有固定長度的備份窗口，消除了昂貴的叉車式升級和產品過時淘汰。ExaGrid 可提供獨一無二的兩級備份存儲方法，具有非面向網絡的分層、延遲刪除和不可變對象，以幫助從勒索軟件的攻擊中復原。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

敬請瀏覽 exagrid.com 或透過 LinkedIn 關註我們。如需了解我們的客戶對其自身非凡體驗的看法，並了解為什麼他們目前在備份儲存上花費的時間大大減少，請閱讀 客戶成功案例。ExaGrid為其+81的NPS得分而驕傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

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