KBI Biopharma, Inc.与Argonaut Manufacturing Services, Inc.结成战略联盟，为全球生物制药公司提供药物物质和药物产品综合解决方案

北卡罗来纳州达勒姆和加利福尼亚州卡尔斯巴德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- KBI Biopharma, Inc. (KBI)是JSR Life Sciences旗下一家符合cGMP的合同开发和制造组织(CDMO)。Manufacturing Services, Inc. (Argonaut)是服务于生物制药和诊断行业的符合cGMP的合同制造组织(CMO)。双方今天宣布结成战略联盟，为生物制药客户提供端到端的药物物质和药物产品生产解决方案。这项安排将KBI领先的药物开发和生物制剂生产服务与Argonaut在无菌灌装-封闭方面的专业技术相结合，实现了药物物质和药物产品生产的无缝整合。这一联盟加强了两家公司支持客户快速、安全、高效地将临床和商业疗法带给患者的承诺。

通过加速的进度和两家组织提供的可扩展的生产能力，生物制药企业有望从这一战略合作中获益。

KBI Biopharma总裁兼首席执行官J.D. Mowery表示：“在KBI Biopharma，我们一直致力于提供创新的解决方案，以加快拯救生命疗法的开发和生产。我们的先进设施和世界级团队一直在拓展生物制药开发的可能性边界。”

他继续道：“同样，Argonaut已确立了业内值得信赖的供应商的地位，以其尖端技术和在药物产品生产方面的卓越往绩而著称。他们对质量和效率的承诺与我们的价值观和愿景完全一致。这次合作代表着生物制药行业合作与创新的新时代。”

Argonaut创始人兼首席执行官Wayne Woodard表示：“我们相信，这一战略联盟解决了生物制药企业的一个关键问题，因为它大大改善了药物开发和生产这两个复杂而关键的方面之间的协调和整合。生物制药公司将受益于更快、更灵活、充分利用我们两家公司独特专长的综合解决方案。Argonaut的灌装-封闭能力可以从用于首次人体试验的罕见病药物，扩展到已批准产品的商业量产。通过此次合作，生物制药企业现在可以无缝地从开发转向全面生产，从而节省时间和资本支出。”

2023年1月，Argonaut宣布进行一项资本投资，重点是大幅扩建其位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的生产设施，提高产能和规模。与KBI的这项合作协议进一步强化了其持续增长的承诺。

关于Argonaut Manufacturing Services, Inc.

Argonaut Manufacturing Services是一家在美国食品药品管理局(FDA)注册的符合cGMP的合同制造组织(CMO)，致力于为生物制药和诊断公司提供定制生产和供应链解决方案。无菌药品灌装/封闭技术采用最先进的自动化设备，用于高效填充包括生物制品、肽类药物、小分子药物和疫苗在内的无菌注射用药。诊断制造包括专有的冻干技术和一系列的组件包装能力。我们为项目提供全面的分析质量控制服务，包括仓储和全球运输物流。Argonaut为生命科学、分子诊断和生物制药行业的创新者提供服务，针对不同的外包需求提供范围广泛的灵活解决方案。

如需了解更多信息，请访问www.argonautms.com。

关于KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc.是JSR Life Sciences旗下公司，与其附属公司共同组成全球领先的合同开发和制造组织(CDMO)，为生命科学公司提供全面整合的加速药物开发和生物制剂制造服务及专长。KBI是哺乳动物细胞系开发领域的全球领导者，依托先进的模块化技术和高度专业化的解决方案，助力生命科学行业快速发现、开发创新的药物和疫苗并实现商业化。KBI与500多个客户伙伴中的每一个客户紧密合作，支持药物开发项目的个性化和加速进行。

全球合作伙伴正在利用KBI的技术推进160多种候选药物的临床前和临床开发以及10种商业产品的生产。KBI依托世界一流的分析能力和广泛的科学和技术专业知识，为哺乳动物、微生物和细胞治疗项目提供强大的工艺开发以及临床和商业cGMP生产服务。KBI以优质生产而闻名，帮助合作伙伴将候选药物推向市场。KBI在欧洲和美国设有八个分支机构，为其全球合作伙伴提供服务。如需了解更多信息，请访问www.kbibiopharma.com。

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