沙烏地進出口銀行與美國進出口銀行簽署諒解備忘錄

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地進出口銀行（Saudi EXIM Bank）與美國進出口銀行（U.S. EXIM）簽署了一份諒解備忘錄，重點在於促進全面合作、加強經濟聯繫並推進兩國之間的貿易關係。該諒解備忘錄簽署於1月9日至11日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的2024年未來礦業論壇期間。

諒解備忘錄也旨在促進雙邊貿易，加強兩國之間的經濟聯繫。該備忘錄概述了雙方的合作、協作以及專業知識和資源共享框架。透過此次協議，沙烏地進出口銀行和美國進出口銀行將尋求促進貿易融資、支援出口和推動關鍵領域投資的機會。諒解備忘錄也將加強知識和資訊共享、能力建構和最佳實作交流，最終提高沙烏地阿拉伯和美國企業的競爭力和成長。

該諒解備忘錄的簽署是該銀行為加強在美國市場的合作和貿易關係而製定指導原則倡議的一部分。該倡議的重點在於促進產品和服務的進出口、交換資訊和專長並提供與信貸額度和設施有關的支援。這些措施旨在加強沙烏地阿拉伯非石油出口產品在全球市場的影響力，協助沙烏地阿拉伯「2030年願景」目標的實現，並增加其對國內生產毛額的貢獻。

沙烏地進出口銀行執行長Saad Al-Khalb閣下在會上強調，該協議的簽署是沙烏地進出口銀行致力於加速全球經濟成長的重要組成部分，包括了加強與全球市場的貿易關係和提高進出口活動的效率。Al-Khalb強調了沙烏地阿拉伯和美國雙邊關係中堅實的合作基礎和共同利益。他表示，該銀行致力於持續合作，以實現共同的經濟目標，擴大貿易和投資合作，並把握住大有可為的機遇，特別是在沙烏地阿拉伯「2030年願景」中所提到的策略領域，如採礦 、石化、製造、再生能源、旅遊、金融服務、醫療保健等。

美國進出口公司主席兼總裁Reta Jo Lewis律師評論道：「我們很高興能與沙烏地進出口銀行成功簽署雙邊諒解備忘錄。這一里程碑為我們雙方銀行之間的互利合作鋪平了道路。沙烏地阿拉伯和美國之間的關係一直具有重要的策略意義，我們的目標是進一步加強和鞏固這一紐帶。」

沙烏地進出口銀行積極參與建立策略夥伴關係，以提高進出口系統的效率，促進與區域和全球市場的貿易交流。該銀行致力於為沙烏地阿拉伯各行各業的出口商提供貿易和投資機會。其主要關注點在於促進國際夥伴關係，以推動沙烏地阿拉伯非石油出口產品的發展和多樣化，增強其全球競爭力。

來源： AETOSWire

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