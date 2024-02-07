Gradiant旗下H+E赢得德国最大半导体晶圆厂之一的水处理设施建设合同

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球先进的用水及废水处理解决方案供应商Gradiant今天宣布，其于近期收购的子公司——H+E集团赢取了一份为全球最大的半导体制造商之一设计并建造超纯水（UPW）工厂的新合同。该项目是H+E签署的约1.2亿美元项目积压订单的主要组成部分，体现了《欧洲芯片法案》的转型目标，即增强复原力，推动数字化和绿色转型。

在新工厂所在地德国，半导体产业对该国先进制造业和汽车行业的融合至关重要。在欧盟致力于加强其在全球半导体市场地位的过程中，德国举足轻重。欧盟委员会提出到2030年该地区半导体产量占全球20%的目标，《欧洲芯片法案》在促成H+E与半导体客户之间的合作方面起到了重要作用。

新工厂将成为欧洲最先进、最可持续的半导体生产设施之一，并将服务于可再生能源、数据中心和电动汽车市场。新工厂生产的超纯水将在半导体芯片的制造过程中发挥关键作用，确保最高的质量和可靠性。

Gradiant首席运营官Prakash Govindan表示：“ 随着需求的增长、政策的支持以及私人投资推动着欧盟及全球半导体行业的发展，领先的芯片制造商将水务创新视为确保长期运维弹性和实现可持续发展目标的一种手段。这份合同证明了H+E在水处理领域的卓越声誉，也证明了Gradiant在为客户提供全面解决方案方面的领先产品组合实力。我们与H+E的合作已经在欧洲这一重要旗舰项目中取得了积极成果。”

H+E集团董事总经理Philipp Sausele表示：“ Gradiant的专业技术助力客户与H+E的合作，凸显了我们对可持续发展和突破性创新的承诺。我们全新的超纯水工厂将满足客户对运营可靠性和效率标准的严格要求，最大限度地提高产量。随着行业的发展，超纯水、水循环和废水处理创新将在为客户提供竞争优势方面发挥关键作用。我们与Gradiant携手，将成为欧洲半导体行业领先的水解决方案供应商。”

这份合同是H+E、Gradiant和欧洲半导体行业的一个重要里程碑。该项目预计将立即启动，并于2025年下半年竣工。

关于Gradiant

Gradiant是独一无二的水务企业。公司凭借全套差异化和专有的用水和废水处理端到端解决方案，并在水处理领域顶尖人才的加持下，为半导体、制药、食品和饮料、锂和关键矿物以及可再生能源等世界重要行业客户的关键业务提供服务。Gradiant的创新解决方案减少了用水量以及废水排放，回收了宝贵的资源，并将废水再生为淡水。这家总部位于波士顿的公司成立于麻省理工学院，在全球拥有1,000多名员工。欲了解更多信息，请访问gradiant.com。

关于H+E集团

H+E集团总部位于德国斯图加特，拥有100多年的历史，是工业水处理、废水处理和水回收领域的全球领导者。H+E集团已交付了30,000个工业用水项目，并在欧洲和亚洲拥有全球办事处网络。全球各行业公司皆信任H+E提供的关键水处理解决方案。欲了解更多信息，请访问he-water.group。

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