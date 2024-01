Hithium fournira à Powin des cellules de batterie d'une capacité de 5 GWh

Powin VP Global Procurement Jason Eschenbrenner (left) and Hithium VP Monee Pang (right) after signing the new agreement. (Photo: Business Wire)

Powin VP Global Procurement Jason Eschenbrenner (left) and Hithium VP Monee Pang (right) after signing the new agreement. (Photo: Business Wire)

CHONGQING, Chine--(BUSINESS WIRE)--Le fabricant de batteries stationnaires Hithium s'est engagé à proposer une capacité de batterie de 5 GWh au fournisseur mondial de plateformes de stockage d'énergie Powin, LLC. La durée de l'accord est de trois ans, les deux entreprises ayant signé leur premier accord en 2023 pour la livraison d'au moins 1,5 GWh. Hithium fournira à Powin la capacité de stockage d'énergie convenue sous la forme de cellules au lithium ferro phosphate (LFP) de 300 Ah.

Les cellules de 300 Ah de Hithium sont les produits les plus durables du fabricant au niveau cellulaire, mettant en avant sa technologie unique pour la libération active et soutenue d'ions lithium, ce qui prolonge la durée de vie des cellules à plus de 12 000 cycles. Les cellules fonctionnent également de manière stable avec un effet de vieillissement maximal de 2 % sur les mille premiers cycles, par rapport au taux de dégradation le plus courant dans l'industrie qui est d'environ 6 %. En partie grâce aux lignes de production automatisées très avancées de l'entreprise, ces cellules offrent des performances particulièrement fiables.

« Nous sommes fiers d'avoir gagné la confiance de Powin et d'avoir atteint cette étape dans notre première année sur le marché mondial », a commenté Monee Pang, vice-présidente de Hithium. « Et avec la cellule de 300 Ah, les projets à venir mettront en avant des innovations uniques que nous avons réalisées en chimie cellulaire pour prolonger la durée de vie de la batterie et l'efficacité des performances. »

Basée en Oregon et avec des projets qui s'étendent à travers le monde, Powin propose des systèmes de stockage d'énergie clés en main. Les offres de l'entreprise englobent des solutions matérielles et logicielles avancées, y compris un système de gestion de batterie et d'énergie entièrement intégré optimisant les performances.

Jason Eschenbrenner, vice-président mondial des achats chez Powin, a déclaré à propos du nouvel accord : « C'est formidable d'avoir Hithium à bord en tant que fournisseur pour soutenir notre exécution rapide de projets de stockage d'énergie à grande échelle. En particulier, en ce qui concerne la prolongation de la durée de vie des projets, leur cellule de 300 Ah nous fournit un élément de construction exceptionnellement fiable et durable. »

À propos de HiTHIUM

Fondée en 2019, HiTHIUM est une société de premier plan dans la fabrication de produits de stockage d'énergie stationnaire de haute qualité pour des applications à grande échelle ainsi que pour des applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs installations de production « intelligentes », les innovations de HiTHIUM comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations de leur cycle de vie. Avec plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, HiTHIUM tire parti de sa spécialisation dans les BESS (systèmes de stockage d'énergie sur batterie) pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, Chine, avec d'autres sites à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubaï et en Californie. À ce jour, HiTHIUM a livré 17 000 MWh de batteries.

À propos de Powin, LLC (Powin)

Chez Powin, nous sommes en train de repousser les limites de l'énergie et de changer la façon dont nous vivons au quotidien en garantissant l'accès à une énergie propre, résiliente et abordable. En tant que fournisseur mondial de plateformes énergétiques, nous proposons des solutions de stockage en batterie entièrement intégrées, des logiciels et des services pour optimiser les performances du réseau et permettre la transition vers des sources d'énergie plus écologiques. Powin a plus de 16 000 MWh de systèmes de stockage d’énergie à son actif, qui ont été déployés ou sont en construction.

