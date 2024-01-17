海辰儲能（Hithium）將向Powin提供5GWh電池

中國重慶--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固定電池製造商海辰儲能（Hithium）已與全球儲能平台供應商Powin, LLC簽約，為其提供5GWh電池容量。此合約為期三年，兩家公司先前已於2023年稍早簽署了首份提供至少1.5GWh電池容量的協議。海辰儲能將以其300Ah磷酸鐵鋰（LFP）電池的形式提供Powin商定的儲能容量。

海辰儲能的300Ah電池是該製造商最耐用的電池產品，憑藉其獨特的鋰離子主動持續釋放技術，可將電池壽命延長至12,000次循環以上。此外，此電池表現穩定，在前一千次循環中最多只有2%的老化效應，而業界最普遍的老化率約為6%。這部分歸功於公司尖端的自動化生產線，為電池賦予尤其可靠的效能。

海辰儲能副總裁Monee Pang表示：「我們自豪於能夠贏得Powin的信任，並在進入全球市場的第一年就達到了這一里程碑。憑藉300Ah電池，未來的專案將展示我們透過在電池化學上的獨特創新，延長電池壽命並提高性能效率。」

Powin總部位於奧勒岡州，透過遍佈全球的專案，提供全面的交鑰匙儲能系統。公司產品涵蓋先進的硬體和軟體解決方案，其中包括效能最佳化的完全整合的電池和能源管理系統。

Powin全球採購副總裁Jason Eschenbrenner在談到新協議時說道：「很高興海辰儲能成為了我們的供應商，支援我們快速實施大型儲能專案，特別是其300Ah電池，為我們在延長專案壽命上，提供了尤其可靠、持久的基石。」

關於HiTHIUM

HiTHIUM（海晨儲能）成立於2019年，是一家為公用事業級以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的領先製造商。海晨儲能擁有四個研發中心和多個智慧生產設施，其創新成果包括其鋰離子電池的突破性安全改進以及延長生命週期。海晨儲能創辦人和高階主管在該領域累積了數十年的經驗，利用其在BESS領域的專業優勢，為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能技術。該公司總部位於中國廈門，並在深圳、重慶、慕尼黑、杜拜和加州設有生產、研究或行銷分支機搆。迄今為止，海晨儲能已交付了17,000 MWh的電池容量。

關於Powin, LLC (Powin)

在Powin，我們致力於推動能源的下一個前沿，並透過確保清潔、適應性強且經濟實惠的電力供應，改變我們日常生活的供電方式。作為全球能源平台供應商，我們提供完全整合的電池儲能解決方案、軟體和服務，以最佳化電網效能，實現向更清潔能源的轉型。Powin已部署或興建中的儲能系統超過16,000 MWh。

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