ExaGrid anuncia nova linha de produtos 2U de alta densidade para eficiência de espaço em rack

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje duas novas atualizações importantes de produtos. A ExaGrid irá enviar três novos modelos de dispositivos: EX54, EX84 e EX189, que oferecem a maior capacidade de armazenamento de sistema escalável único para qualquer armazenamento de backup do mercado. Além disto, a ExaGrid anunciou que, em março de 2024, os dispositivos ExaGrid Tiered Backup Storage serão um destino de armazenamento de objetos com suporte ao protocolo S3 e bloqueio de objetos.

Um dos principais destaques da linha de produtos atualizada é que todos os dispositivos ExaGrid estarão disponíveis em modelos 2U, oferecendo eficiência de espaço em rack que permite às organizações poupar em armazenamento em rack e custos de resfriamento, ao mesmo tempo que acomoda grandes backups de dados e crescimento futuro de dados.

A maior configuração do sistema ExaGrid, composta por 32 dispositivos EX189 em um único sistema escalável, pode acomodar até 6 PB de backup completo com capacidade bruta de 12 PB, que o torna o maior sistema único do setor, incluindo desduplicação de dados. Além da maior capacidade de armazenamento, o EX189 é quatro vezes mais eficiente em termos de espaço em rack do que as versões 4U anteriores dos dispositivos ExaGrid.

A linha de dispositivos 2U da ExaGrid agora inclui os modelos EX189, EX84, EX54, EX36, EX27, EX18 e EX10. Cada dispositivo possui processador, memória, rede e armazenamento para que a janela de backup permaneça com tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações caras e disruptivas. Até 32 dispositivos podem ser mesclados e combinados em um único sistema de expansão. Qualquer aparelho de qualquer idade ou tamanho pode ser utilizado em um único sistema, o que elimina obsolescência forçada do produto.

" A ExaGrid continua inovando seu armazenamento de backup em níveis com a meta de eliminar todos os desafios que as organizações enfrentam quando se trata de backups", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. " Além de oferecer o maior sistema de backup do setor, estamos animados em oferecer todos os nossos dispositivos em modelos 2U, ao propiciar economia e eficiência ainda melhores quando se trata de espaço em rack, energia e custos de refrigeração. A ExaGrid também oferece o único sistema com uma zona de aterrissagem de cache de disco que é hierarquizada em um repositório de retenção a longo prazo não direcionado à rede, o que cria um entreferro em níveis para segurança, sendo a única abordagem para desduplicação que não afeta negativamente o backup e restaura o desempenho. Convidamos as organizações a testar nosso sistema de armazenamento de backup em camadas em seu próprio ambiente de backup e compará-lo com sua solução atual de armazenamento de backup. Também temos o prazer de anunciar que a ExaGrid será um destino de armazenamento de objetos para a Veeam usando o protocolo S3 e que a ExaGrid dará suporte a backups M365 diretamente da Veeam. A ExaGrid irá trabalhar com a Veeam para qualificar a versão do S3 Object Storage como Veeam Ready."

Além dos modelos de dispositivos 2U, a ExaGrid continua desenvolvendo seu suporte a protocolos, ao anunciar seu suporte para armazenamento de objetos S3 com bloqueio de objetos, além de já oferecer suporte a NFS, CIFS, Veeam Data Mover e Veritas NetBackup OST. Na primeira versão do S3, a ExaGrid dará suporte à gravação da Veeam no ExaGrid Tiered Backup Storage como um destino de armazenamento de objetos, incluindo o Veeam Backup for Microsoft 365 diretamente na ExaGrid. A ExaGrid dará suporte a outros aplicativos de backup com S3 em versões futuras.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn . Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes . ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.