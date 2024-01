KBI Biopharma, Inc. e Argonaut Manufacturing Services, Inc. formam uma aliança estratégica para dar suporte a empresas biofarmacêuticas internacionais com soluções integradas de substâncias farmacológicas e produtos farmacêuticos

DURHAM, N.C. & CARLSBAD, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A KBI Biopharma, Inc. (KBI), uma empresa JSR Life Sciences e organização de desenvolvimento e fabricação por contrato cGMP (CDMO), e a Argonaut Manufacturing Services, Inc., que presta serviços às indústrias biofarmacêuticas e de diagnósticos, anunciaram hoje uma aliança estratégica que oferece aos clientes biofarmacêuticos soluções completas de produção de substâncias farmacológicas e produtos farmacêuticos. O contrato oferece uma integração perfeita da produção de substâncias farmacológicas e produtos farmacêuticos, ao combinar os principais serviços de desenvolvimento de medicamentos e fabricação de produtos biológicos da KBI com a experiência da Argonaut em acabamento e enchimento esterilizado. A aliança fortalece o compromisso de ambas as empresas em dar suporte aos clientes ao fornecer terapias clínicas e comerciais a pacientes de modo rápido, seguro e eficiente.

É esperado que as organizações biofarmacêuticas se beneficiem desta cooperação estratégica mediante prazos acelerados e capacidades de produção escaláveis oferecidas por ambas as organizações.

"Na KBI Biopharma, sempre estivemos comprometidos em oferecer soluções inovadoras que aceleram o desenvolvimento e a fabricação de produtos terapêuticos que salvam vidas. Nossas instalações modernas e equipe de classe mundial vêm ampliando constantemente os limites do que é possível no desenvolvimento biofarmacêutico", disse J.D. Mowery, Presidente e Diretor Executivo da KBI Biopharma.

Ele continuou: "De modo semelhante, a Argonaut se estabeleceu como um fornecedor confiável no setor, conhecido por suas tecnologias de ponta e histórico excepcional em fabricar produtos farmacêuticos. Seu compromisso com a qualidade e a eficiência se alinha perfeitamente a nossos próprios valores e visão. Esta cooperação representa uma nova era de cooperação e inovação na indústria biofarmacêutica."

"Acreditamos que esta aliança estratégica soluciona uma questão essencial às organizações biofarmacêuticas, uma vez que melhora muito o alinhamento e a integração entre dois aspectos complexos e cruciais do desenvolvimento e fabricação de medicamentos. As empresas biofarmacêuticas irão se beneficiar de uma solução integrada que é mais rápida, mais flexível e aproveita a experiência única de nossas duas organizações", disse Wayne Woodard, Fundador e Diretor Executivo da Argonaut. "As capacidades de enchimento e acabamento da Argonaut são escaláveis desde o primeiro material clínico em seres humanos para doenças raras até lotes comerciais de produtos aprovados. Com esta cooperação, as organizações biofarmacêuticas agora podem passar facilmente do desenvolvimento à produção em grande escala, com economia de tempo e despesas de capital."

Em janeiro de 2023, a Argonaut anunciou um investimento de capital com foco na expansão significativa de suas instalações de produção em Carlsbad, CA, com maior capacidade e escala, sendo que este contrato com a KBI intensifica ainda mais seu compromisso com o crescimento contínuo.

Sobre a Argonaut Manufacturing Services, Inc.

A Argonaut Manufacturing Services é uma organização de produção por contrato (CMO) cGMP registrada pela FDA, dedicada a oferecer soluções personalizadas de fabricação e cadeia de fornecimento a empresas biofarmacêuticas e de diagnósticos. O enchimento / acabamento asséptico de medicamentos conta com equipamentos automatizados modernos para envase de alto rendimento de medicamentos injetáveis esterilizados, incluindo produtos biológicos, peptídeos, moléculas pequenas e vacinas. A produção de diagnósticos inclui tecnologia de liofilização patenteada e uma gama de recursos de montagem de kits. Os projetos são respaldados por serviços completos de controle de qualidade analítico, incluindo armazenamento e logística de transporte internacional. Atendendo inovadores nos setores de ciências biológicas, diagnóstico molecular e biofarmacêutica, a Argonaut oferece uma ampla gama de soluções flexíveis para diversas necessidades de terceirização.

Mais informações estão disponíveis em www.argonautms.com .

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma, Inc., uma empresa da JSR Life Sciences, junto com seus afiliados, é uma organização mundial de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO) que fornece serviços de desenvolvimento acelerado e totalmente integrado de medicamentos, fabricação de produtos biológicos e experiência a empresas de ciências biológicas. Como líder global em desenvolvimento de linha celular de mamíferos, com soluções altamente especializadas e a melhor tecnologia modular da categoria, a KBI permite que o setor de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Com cada um de seus mais de 500 clientes parceiros, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar com rapidez os programas de desenvolvimento de medicamentos.

Parceiros internacionais vêm usando as tecnologias da KBI para avançar em mais de 160 candidatos a medicamentos em desenvolvimentos pré-clínico e clínico e na fabricação de dez produtos comerciais. Criada sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial e amplo conhecimento científico e técnico, a KBI proporciona desenvolvimento robusto de processos e serviços clínicos e comerciais de produção de cGMP para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida pela qualidade de produção, a KBI auxilia os parceiros a lançar candidatos a medicamentos no mercado. A KBI atende a seus parceiros internacionais em oito locais na Europa e nos EUA. Mais informações estão disponíveis em www.kbibiopharma.com .

