KBI Biopharma, Inc. et Argonaut Manufacturing Services, Inc. forgent une alliance stratégique afin d’offrir aux sociétés biopharmaceutiques mondiales des solutions intégrées en matière de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques

KBI Biopharma, Inc. (KBI), une entreprise de JSR Life Sciences et une organisation de sous-traitance pharmaceutique (contract development and manufacturing organization, CDMO) cGMP, et Argonaut Manufacturing Services, Inc. (Argonaut), une organisation de fabrication sous contrat (contract manufacturing organization CMO) cGMP travaillant au service des industries de la biopharmaceutique et du diagnostic, ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique offrant aux clients biopharmaceutiques des solutions de bout en bout de fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. L'accord prévoit une intégration transparente de la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques en combinant les services de pointe de KBI en matière de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques avec l'expertise d'Argonaut dans le domaine du remplissage aseptique (Fill & Finish). Cette alliance renforce l'engagement des deux entreprises à aider leurs clients à mettre à la disposition des patients des thérapies cliniques et commerciales de façon rapide, sûre et efficace.

Les organisations biopharmaceutiques devraient bénéficier de cette collaboration stratégique avec des délais accélérés et des capacités de fabrication modulables proposées par les deux organisations.

« Chez KBI Biopharma, nous nous sommes toujours engagés à fournir des solutions innovantes qui accélèrent le développement et la fabrication de produits thérapeutiques capables de sauver des vies. Nos installations de pointe et notre équipe de classe mondiale ont constamment repoussé les limites de ce qui est possible en matière de développement biopharmaceutique », a déclaré J. D. Mowery, président et chef de la direction de KBI Biopharma.

Il a poursuivi en ces termes : « De la même manière, Argonaut s’est imposé comme un fournisseur de confiance dans l’industrie, reconnu pour ses technologies de pointe et ses réalisations exceptionnelles dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Son engagement en faveur de la qualité et de l’efficacité correspond parfaitement à nos valeurs et à notre vision. Cette collaboration représente une nouvelle ère de collaboration et d’innovation au sein de l’industrie biopharmaceutique. »

« Nous pensons que cette alliance stratégique résout un problème clé pour les organisations biopharmaceutiques, car elle améliore considérablement l’alignement et l’intégration entre deux aspects complexes et critiques du développement et de la fabrication des médicaments. Les entreprises biopharmaceutiques bénéficieront d’une solution intégrée plus rapide et plus flexible tirant parti de l’expertise unique de nos deux organisations », a confié pour sa part Wayne Woodard, fondateur et PDG d’Argonaut. « Les capacités d’Argonaut en matière de Fill & Finish sont modulables, depuis le matériel clinique utilisé pour la première fois chez les humains pour les maladies rares jusqu’aux lots commerciaux de produits approuvés. Grâce à cette collaboration, les organisations biopharmaceutiques vont désormais pouvoir passer en toute fluidité du développement à la fabrication à grande échelle, leur permettant de réaliser des économies de temps et d’argent. »

En janvier 2023, Argonaut avait annoncé un investissement en capital axé sur l’expansion significative de ses installations de fabrication de Carlsbad, en Californie, avec une augmentation de ses capacités et de son échelle. Cette nouvelle entente avec KBI renforce l’engagement de l’entreprise envers la croissance continue.

À propos d’Argonaut Manufacturing Services, Inc.

Argonaut Manufacturing Services est une organisation de fabrication sous contrat (contract manufacturing organization, CMO) cGMP enregistrée auprès de la FDA qui se consacre à l’apport de solutions de fabrication et de chaîne d’approvisionnement sur mesure pour les sociétés biopharmaceutiques et de diagnostic. Son unité de remplissage aseptique (Fill & Finish) est dotée d’équipements automatisés de pointe pour le remplissage à haut rendement de solutions injectables stériles, y compris des produits biologiques, des peptides, des petites molécules et des vaccins. La fabrication de diagnostics est basée sur une technologie de lyophilisation exclusive et un éventail de capacités de mise en kit. Les projets sont soutenus par des services complets de contrôle de la qualité basés sur l’analyse, y compris en ce qui concerne l’entreposage et la logistique d’expédition mondiale. Au service des innovateurs dans les domaines des sciences du vivant, du diagnostic moléculaire et de l’industrie biopharmaceutique, Argonaut propose une large gamme de solutions flexibles pour répondre à divers besoins d’externalisation.

Pour plus d'informations, prière de consulter www.argonautms.com.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d’une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l’industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Des partenaires mondiaux utilisent les technologies de KBI pour faire progresser plus de 160 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique, et pour la fabrication d’une dizaine de produits commerciaux. En s’appuyant sur ses capacités d’analyse de classe mondiale et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services robustes de développement de procédés et de fabrication clinique et commerciale cGMP pour les programmes de thérapie mammalienne, microbienne et cellulaire. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI aide ses partenaires à mettre leurs candidats-médicaments sur le marché. KBI est au service de ses partenaires mondiaux avec huit sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.