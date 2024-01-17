沙特进出口银行与美国进出口银行签署谅解备忘录

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特进出口银行（Saudi EXIM Bank）与美国进出口银行（U.S. EXIM）签署了一份谅解备忘录，重点在于促进全面合作、加强经济联系并推进两国之间的贸易关系。该谅解备忘录签署于1月9日至11日在沙特阿拉伯利雅得举行的2024年未来矿产论坛期间。

谅解备忘录还旨在促进双边贸易，加强两国之间的经济联系。该备忘录概述了双方的合作、协作以及专业知识和资源共享框架。通过此次协议，沙特进出口银行和美国进出口银行将寻求促进贸易融资、支持出口和推动关键领域投资的机会。谅解备忘录还将加强知识和信息共享、能力建设和最佳实践交流，最终提高沙特阿拉伯和美国企业的竞争力和增长。

该谅解备忘录的签署是该银行为加强在美国市场的合作和贸易关系而制定指导原则倡议的一部分。该倡议的重点在于促进产品和服务的进出口、交换信息和专长并提供与信贷额度和设施有关的支持。这些举措旨在加强沙特非石油出口产品在全球市场的影响力，助力沙特阿拉伯“2030年愿景”目标的实现，并增加其对国内生产总值的贡献。

沙特进出口银行首席执行官Saad Al-Khalb阁下在会上强调，该协议的签署是沙特进出口银行致力于加快全球经济增长的重要组成部分，包括了加强与全球市场的贸易关系和提高进出口活动的效率。Al-Khalb强调了沙特阿拉伯和美国双边关系中坚实的合作基础和共同利益。他表示，该银行致力于持续合作，以实现共同的经济目标，扩大贸易和投资合作，并把握住大有可为的机遇，特别是在沙特阿拉伯“2030年愿景”中所提到的战略领域，如采矿、石化、制造、可再生能源、旅游、金融服务、医疗保健等。

美国进出口公司主席兼总裁Reta Jo Lewis律师评论道：“我们很高兴能与沙特进出口银行成功签署双边谅解备忘录。这一里程碑为我们双方银行之间的互利合作铺平了道路。沙特阿拉伯和美国之间的关系一直具有重要的战略意义，我们的目标是进一步加强和巩固这一纽带。”

沙特进出口银行积极参与建立战略合作伙伴关系，以提高进出口系统的效率，促进与地区和全球市场的贸易交流。该银行致力于为沙特各行各业的出口商提供贸易和投资机会。其主要关注点在于促进国际伙伴关系，以推动沙特非石油出口产品的发展和多样化，增强其全球竞争力。

来源： AETOSWire

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