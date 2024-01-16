KBI Biopharma, Inc.與Argonaut Manufacturing Services, Inc.結成策略聯盟，為全球生物製藥公司提供藥物物質和藥物產品綜合解決方案

北卡羅來納州德罕和加州卡爾斯巴德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- KBI Biopharma, Inc. (KBI)是JSR Life Sciences旗下一家符合cGMP的委託開發和製造機構(CDMO)。Manufacturing Services, Inc. (Argonaut)是為生物製藥和診斷產業提供服務的符合cGMP的委託製造機構(CMO)。雙方今天宣布結成策略聯盟，為生物製藥客戶提供端對端的藥物物質和藥物產品生產解決方案。這項安排將KBI首屈一指的藥物開發和生物製劑生產服務與Argonaut在無菌灌裝-封閉方面的專業科技相結合，促成了藥物物質和藥物產品生產的順暢整合。這一聯盟強化了兩家公司支援客戶快速、安全、高效地將臨床和商業療法帶給病患的承諾。

透過加速的進度和兩家組織提供的可擴充的生產能力，生物製藥企業有望從這一策略性合作中獲益。

KBI Biopharma總裁兼執行長J.D. Mowery表示：「在KBI Biopharma，我們一直致力於提供創新的解決方案，以加快拯救生命療法的開發和生產。我們的先進設施和世界一流團隊一直在擴大生物製藥開發的可能性邊界。」

他繼續說道：「同樣，Argonaut已確立了業界值得信賴的供應商的地位，以其尖端科技和在藥物產品生產方面的卓越歷史紀錄而著稱。他們對品質和效率的承諾與我們的價值觀和願景完全一致。這次合作代表著生物製藥產業合作與創新的新時代。」

Argonaut創辦人兼執行長Wayne Woodard表示：「我們相信，這一策略聯盟解決了生物製藥企業的一個關鍵問題，因為它大大改善了藥物開發和生產這兩個複雜而關鍵的方面之間的協調和整合。生物製藥公司將受惠於更快、更靈活、充分利用我們兩家公司獨特專長的綜合解決方案。Argonaut的灌裝-封閉能力可以從用於首次人體試驗的罕見疾病藥物，擴充到已核准產品的商業量產。透過此次合作，生物製藥企業現在可以順暢地從開發轉向全面生產，從而節省時間和資本支出。」

2023年1月，Argonaut宣布進行一項資本投資，重點是大幅擴建其位於加州卡爾斯巴德的生產設施，提高產能和規模。與KBI的這項合作協議進一步強化了其持續成長的承諾。

關於Argonaut Manufacturing Services, Inc.

Argonaut Manufacturing Services是一家在美國食品藥物管理局(FDA)註冊的符合cGMP的委託製造機構(CMO)，致力於為生物製藥和診斷公司提供客製化生產和供應鏈解決方案。無菌藥品灌裝/封閉科技採用最先進的自動化裝置，用於高效填充包括生物製品、胜肽藥物、小分子藥物和疫苗在內的無菌注射用藥。診斷製造包括專有的凍乾科技和一系列的配套裝箱能力。我們為專案提供全面的分析品質控制服務，包括倉儲和全球運輸物流。Argonaut為生命科學、分子診斷和生物製藥產業的創新者提供服務，針對不同的外包需求提供範圍廣泛的靈活解決方案。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.argonautms.com。

關於KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc.是JSR Life Sciences旗下公司，與其附屬公司共同組成全球委託開發和製造機構(CDMO)，為生命科學公司提供全面整合、加速的藥物開發和生物製劑製造服務及專長。KBI是哺乳動物細胞株開發領域的全球領導者，憑藉先進的模組化技術和高度專業化的解決方案，協助生命科學產業快速發現、開發創新藥物和疫苗並加以商業化。KBI與500多個客戶夥伴中的每一個客戶密切合作，支援藥物開發計畫的個人化和加速進行。

KBI的技術協助全球合作夥伴進行160多種候選藥物的臨床前和臨床研發，以及10種商業化產品的生產。KBI憑藉其世界一流的分析能力和大量科學與技術專長，為哺乳動物、微生物和細胞治療計畫提供強大的製程開發和臨床及商業化cGMP製造服務。KBI協助合作夥伴將候選藥物推向市場，生產品質有目共睹。KBI在歐洲和美國設有八個分支機搆，為全球合作夥伴提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kbibiopharma.com。

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