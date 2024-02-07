Gradiant子公司H+E贏得德國合約，為最大半導體工廠之一建造水處理設施

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Gradiant是全球性的先進供水與廢水處理解決方案供應商，該公司今天宣布近期收購的子公司H+E 集團已獲得一份新合約，為全球最大半導體製造商之一設計和建造一座超純水(UPW)工廠。該專案是H+E已簽署的約1.2億美元專案訂單的主要部分，體現了《歐洲晶片法案》增強韌性並推動數位化和綠色轉型的變革目標。

新的工廠位於德國，半導體行業對其先進製造業和汽車行業的整合至關重要。該國在歐盟加強其在全球半導體市場地位的努力中發揮著關鍵作用。歐盟委員會提出了到2030年該地區半導體產量要占全球20%的目標。《歐洲晶片法案》對於實現 H+E 與半導體客戶之間的合​​作至關重要。

新工廠將成為歐洲最先進和永續的半導體制造工廠之一，並將服務於可再生能源、資料中心和電動汽車市場。新工廠生產的超純水(UPW)將在半導體晶片的製程中發揮關鍵作用，確保實現最高品質和可靠性。

Gradiant營運長Prakash Govindan表示:「隨著需求的增長、支援性政策和私人投資推動歐盟和全球半導體行業的增長，一流晶片製造商將水利創新視為確保長期運營韌性和實現永續發展目標的一種手段。這份合約證明了H+E在水處理領域的卓越聲譽，以及Gradiant在為客戶提供全面解決方案方面的領先優勢。我們與H+E的合作伙伴關係已經在歐洲取得了積極成果。」

H+E集團董事總經理Philipp Sausele表示:「我們的客戶與H+E的合作伙伴關係，在Gradient技術專長的支援下，突顯了我們對永續發展和突破性創新的奉獻精神。我們新的超純水(UPW)設備將滿足客戶對運行可靠性和效率標準的要求，以最大限度地提高產量。隨著行業的發展，在超純水(UPW)、水回收和廢水處理方面的創新將在為我們的客戶提供競爭優勢方面發揮關鍵作用。與Gradiant聯手，我們將成為歐洲半導體行業領先的供水解決方案提供商。」

該合約標誌著H+E、Gradiant和歐洲半導體行業的一個重要里程碑。該專案預計將立即啟動，預計將於2025年晚些時候竣工。

關於戈潤公司

Gradiant是先進水和廢水處理解決方案的全球供應商。憑藉其全套差異化和專有的端對端解決方案，該公司由水處理領域的頂尖人才提供支援，為其客戶在世界重要產業的關鍵業務提供各類服務，其中包括石油和天然氣、半導體、製藥、食品和飲料、鋰和關鍵礦物以及再生能源等。Gradiant的創新解決方案減少了用水量以及廢水排放，回收了寶貴的資源，並可將廢水再生為淡水。這家總部位於波士頓的公司成立于麻省理工學院，在全球擁有1000多名員工。請造訪 gradiant.com瞭解更多資訊。

H+E 集團概覽

總部位於德國斯圖加特的H+E集團擁有100多年的歷史，是工業水處理、廢水處理和廢水回收領域的全球翹楚。H+E集團已交付30,000個工業用水專案，並在歐洲和亞洲擁有全球辦事處網絡。世界各行各業公司都信賴H+E提供的關鍵性供水解決方案。欲知詳情，請瀏覽he-water.group。

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