Hithium fornecerá à Powin células de bateria de 5 GWh

Powin VP Global Procurement Jason Eschenbrenner (left) and Hithium VP Monee Pang (right) after signing the new agreement. (Photo: Business Wire)

CHONGQING, China--(BUSINESS WIRE)--A fabricante de bateria estacionária Hithium assinou um acordo para fornecer 5 GWh de capacidade de bateria ao provedor global da plataforma de armazenamento de energia, a Powin, LLC. A duração do acordo é de três anos, com as duas empresas tendo assinado seu primeiro acordo no início de 2023 para a entrega de pelo menos 1,5 GWh. A Hithium fornecerá a Powin a capacidade de armazenamento de energia acordada na forma de suas células de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 300 Ah.

As células de 300 Ah da Hithium são o produto mais durável do fabricante em nível celular, que apresenta sua tecnologia exclusiva para a liberação ativa e sustentada de íons de lítio, o que amplia a vida útil das células para mais de 12.000 ciclos. As células também operam de forma estável com um efeito de envelhecimento máximo de até 2% durante os primeiros mil ciclos, comparativamente a uma taxa de degradação mais típica de aproximadamente 6% na indústria. Devido em parte às linhas de produção altamente avançadas e automatizadas da empresa, estas células oferecem um desempenho especialmente confiável.

“Estamos orgulhosos de conquistar a confiança da Powin e de alcançar este marco em nosso primeiro ano no mercado global”, comentou Monee Pang, vice-presidente da Hithium. “E com a células de 300 Ah, os próximos projetos terão inovações exclusivas que conseguimos alcançar na química celular para prolongar a vida útil e a eficiência de desempenho da bateria.”

Com base em Oregon e com projetos que se estendem pelo globo, a Powin fornece sistemas abrangentes prontos para uso de armazenamento de energia. As ofertas da empresa abrangem soluções avançadas de hardware e software, incluindo um sistema de gerenciamento de bateria e energia totalmente integrado que otimiza o desempenho.

O vice-presidente de Compras Globais da Powin, Jason Eschenbrenner, disse: “É ótimo ter a Hithium como fornecedora para oferecer suporte à nossa rápida implementação de projetos de armazenamento de energia em grande escala. Particularmente quando se trata de estender a vida útil, sua célula de 300 Ah nos fornece um bloco de construção excepcionalmente confiável e duradouro.”

Sobre a HiTHIUM

Fundada em 2019, a HiTHIUM é uma fabricante líder de produtos de armazenamento estacionário de energia de alta qualidade para aplicações de utilidade pública, comercial e industrial. Com quatro centros distintos de P&D e várias instalações de produção "inteligentes", as inovações da HiTHIUM incluem melhorias revolucionárias na segurança de suas baterias de íon de lítio, como também em aumento da vida útil. Com muitas décadas de experiência acumulada no campo com seus fundadores e executivos seniores, a HiTHIUM aproveita sua especialização em BESS (sistema de armazenamento de energia de bateria) para oferecer avanços singulares em armazenamento de energia para parceiros e clientes. A sede da empresa fica em Xiamen, China, com outras instalações para produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Chongqing, Munique, Dubai e Califórnia. A HiTHIUM já entregou 17.000 MWh de capacidade de bateria até agora

Sobre a Powin, LLC (Powin)

Na Powin, antecipamos a próxima fronteira da energia e mudamos a maneira como alimentamos nossas vidas diariamente ao garantir o acesso à energia limpa, resiliente e acessível. Como provedora global de uma plataforma de energia, oferecemos soluções de armazenamento de bateria totalmente integradas, além de serviços para otimizar o desempenho da rede e possibilitar a transição para fontes de energia mais limpas. A Powin conta com mais de 16.000 MWh de sistemas de armazenamento de energia que foram implantados ou estão em construção.

