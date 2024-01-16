ExaGrid宣布推出全新高密度2U产品系列，助力提高机架空间效率

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供业界唯一分层备份存储解决方案的ExaGrid®今日宣布了两项重大产品更新。ExaGrid将推出三种全新型号设备：EX54、EX84和EX189。这些设备支持市场上的所有备份存储系统，可提供最大的单一横向扩展系统存储容量。此外，ExaGrid还宣布，ExaGrid分层备份存储设备将于2024年3月成为对象存储系统的目标，支持具有对象锁定功能的S3协议。

关于升级后的新产品系列，主要亮点之一是所有ExaGrid设备都将采用2U规格，可提高机架空间效率，助力企业节约机架存储和冷却成本，同时满足大型数据备份和未来数据增长的需求。

ExaGrid支持的最大容量系统配置包括32个EX189设备，组成单个横向扩展系统，可容纳高达6PB的完整备份和12PB的原始容量，是业界最大的单一备份系统，且支持数据去重功能。除了更大的存储容量外，EX189的机架空间效率也达到之前4U版本ExaGrid设备的4倍。

目前ExaGrid的2U设备系列包括EX189、EX84、EX54、EX36、EX27、EX18和EX10等型号。每个设备都配备了处理器、内存、网络和存储，可随数据量的增长保持固定长度的备份窗口，从而避免费用高昂且影响业务连续性的叉车式升级。单个横向扩展系统可容纳多达32台混合型号设备，支持不同年代生产的各种容量和规格，消除了产品被迫报废的情况。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid持续推出创新的分层备份存储产品，旨在帮助企业应对备份时面临的所有挑战。除了提供业界容量最大的备份系统外，我们很高兴以2U规格提供所有设备，能够在机架空间、电力和冷却方面降低成本并提高效率。ExaGrid还提供唯一具有磁盘缓存着陆区的系统，其分层包括非面向网络的长期保留存储库，从而建立了一个可提升系统安全性的分层气隙，并实现了唯一不会对备份和恢复性能产生负面影响的数据去重方法。我们诚邀企业在自己的备份环境中测试我们的分层备份存储系统，并与他们当前的备份存储解决方案进行比较。此外，我们高兴地宣布，ExaGrid将成为Veeam（使用S3协议）的对象存储目标，ExaGrid将直接支持Veeam的M365备份。ExaGrid将与Veeam合作，使S3对象存储版本符合‘Veeam就绪’的要求。”

除了2U设备规格之外，ExaGrid该继续增强对各种协议的支持，在已经支持NFS、CIFS、Veeam Data Mover和Veritas NetBackup OST的基础上，进一步宣布支持带对象锁定功能的S3对象存储。首个S3版本将支持Veeam把ExaGrid作为对象存储目标，将备份数据写入ExaGrid分层备份存储中，包括对Veeam Backup for Microsoft 365的直接支持。ExaGrid将在未来版本中通过S3协议支持其他备份应用。

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

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ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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