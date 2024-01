La Banque saoudienne d'import-export signe un protocole d'entente avec la Banque d'import-export des États-Unis

Saudi EXIM and US EXIM MoU exchange during the Future Minerals Forum (Photo: AETOSWire)

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--La Banque saoudienne d'import-export (Saudi EXIM Bank) a signé un protocole d'entente avec son homologue américaine (US EXIM), axé sur la promotion d'une collaboration globale, le renforcement des liens économiques et l'avancement des relations commerciales entre les deux pays. Ce protocole d'accord a été signé en marge du Future Minerals Forum 2024 qui s'est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 9 au 11 janvier.

Le protocole d'entente vise en outre à favoriser le commerce bilatéral et à renforcer les liens économiques entre les deux pays. Il décrit un cadre de coopération, de collaboration et de partage d'expertise et de ressources entre les deux entités. Grâce à cet accord, l'EXIM saoudien et l'EXIM américain cherchent à faciliter le financement du commerce, à soutenir les exportations et à promouvoir les opportunités d'investissement dans des secteurs clés. L’accord promeut également le partage de connaissances et d'informations, le renforcement des capacités et l'échange de meilleures pratiques, améliorant ainsi la compétitivité et la croissance des entreprises en Arabie saoudite et aux États-Unis.

La signature du protocole d'entente fait partie de l'initiative de la banque visant à établir des principes directeurs pour renforcer la coopération et les relations commerciales sur le marché américain. Cette initiative vise à faciliter l'exportation et l'importation de produits et de services, à échanger des informations et des expertises et à offrir un soutien lié aux lignes et facilités de crédit. Ces efforts visent à renforcer la présence des exportations saoudiennes non pétrolières sur les marchés mondiaux, en s'alignant sur les objectifs de la Vision 2030 du Royaume et en augmentant sa contribution au produit intérieur brut.

À cette occasion, Son Excellence l'Ing. Saad Al-Khalb, PDG de Saudi EXIM Bank, a souligné que la signature de cet accord fait partie de l'engagement de la banque à contribuer à l'accélération de la croissance économique mondiale. Cela implique de renforcer les relations commerciales et d’améliorer l’efficacité des activités d’exportation et d’importation sur les marchés mondiaux. Al-Khalb a souligné les bases solides de la coopération et les intérêts partagés dans les relations bilatérales entre le Royaume d'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique. Il a exprimé l'engagement de la banque en faveur d'une collaboration continue pour atteindre des objectifs économiques communs, élargir la coopération commerciale et d'investissement et capitaliser sur les opportunités prometteuses, en particulier dans les secteurs stratégiques définis par la Vision 2030 du Royaume, tels que l'exploitation minière, la pétrochimie, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables, le tourisme, les services financiers, les soins de santé et bien plus encore.

Reta Jo Lewis Esq., à la fois présidente de l'EXIM des États-Unis et présidente de son Conseil d’administration, a commenté : « Nous sommes ravis d’avoir signé avec succès un protocole d’entente bilatéral avec la Saudi EXIM. Cette étape ouvre la voie à une collaboration mutuellement bénéfique entre nos banques respectives. Les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis ont toujours été stratégiquement importantes et nous visons à les renforcer davantage ce lien.

La Saudi EXIM Bank est activement engagée dans l'établissement de partenariats stratégiques pour améliorer l'efficacité du système d'exportation et d'importation, facilitant les échanges commerciaux avec les marchés régionaux et mondiaux. La banque œuvre à encourager les opportunités commerciales et d’investissement pour les exportateurs saoudiens dans divers secteurs. Son objectif principal consiste à favoriser les partenariats internationaux pour stimuler le développement et la diversification des exportations saoudiennes non pétrolières, améliorant ainsi leur compétitivité mondiale.

Source: AETOSWire